Podemos gana otra batalla al PSOE: el Gobierno aprueba este martes el decreto que impide cortar los suministros

El Consejo de Ministro aprobará el próximo martes el decreto que impide los desahucios para las familias vulnerables. En ese documento, Podemos ha logrado que también se incluya una prohibición de cortar los suministros de agua, luz y gas a las personas más afectadas por la crisis económica durante todo el periodo que estará vigente el estado de alarma (mayo de 2021), según ha podido saber Vozpópuli de fuentes gubernamentales.

"Tras varias semanas de intensa negociación, Unidas Podemos consigue que ambas iniciativas sean ya una realidad a partir de mañana y mientras dure el actual estado de alarma", afirman desde el partido de Pablo Iglesias.

El Gobierno ha sellado un acuerdo que prevé compensaciones a los grandes tenedores en el caso de los desahucios. Esa era una exigencia de los ministros económicos controlados por el PSOE. De todas formas, según las fuentes consultadas, esas compensaciones llegarán solo si los propietarios "pueden justificar perjuicio económico".

El nuevo decreto suspende durante el estado de alarma los desahucios sin alternativa habitacional de familias vulnerables con motivo de impago del alquiler. También se suspenden los desahucios de las familias vulnerables con menores y dependientes y víctimas de violencias machistas, que residan en viviendas de grandes tenedores de vivienda, aunque no tengan título habilitante. En todos los casos, las CCAA tendrán que ofrecer una alternativa habitacional que sea una vivienda digna antes del fin de la suspensión.

A partir de los tres meses de la emisión del informe de vulnerabilidad por los servicios sociales, si no se hubiese facilitado una alternativa habitacional, se compensará a los arrendadores desde el momento en el que se acordara la suspensión. Esto, en el caso de grandes tenedores, solo se aplicará si la vivienda se encontraba en venta o arrendamiento antes de la entrada del inmueble, y estos pueden justificar perjuicio económico. Si no, no recibirán compensación.

Prohibición de cortes de suministros

El punto clave del nuevo decreto es, sin embargo, el tema de los suministros. Podemos ha logrado tras un duro pulso con los ministros económicos que se prohíban durante el estado de alarma los cortes de suministros de luz, agua y gas natural para consumidores vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión social.

Igualmente, se aplicará no sólo a los titulares del contrato, sino a aquellas personas que no puedan acreditarlo pero que reúnan dichas condiciones, pudiendo acreditar dicha circunstancia por medio de los servicios sociales o los mediadores sociales (entidades del Tercer Sector).

A lo largo de los últimos días, Iglesias había lanzado una ofensiva para lograr incluir el veto a cortar los suministros básicos en el decreto para los desahucios. En el Congreso, el vicepresidente y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, escenificaron una discusión sobre la medida. Montero, con otros ministros socialistas, querían esperar para estudiar a fondo la iniciativa. Iglesias y Unidas Podemos apostaban por activar de inmediata la ayuda. Y se enfrentaron a la vicepresidenta Teresa Ribera, quien estaba en contra de la medida.

El pasado miércoles, como informó este diario, Iglesias decidió activar a los colectivos sociales y a ERC y Bildu para lanzar una ofensiva al PSOE. Activó la misma estrategia que resultó ganadora en la negociación sobre los desahucios.

Finalmente, Iglesias ha logrado imponer su tesis y, según ha podido saber este diario, a partir del próximo martes, las compañías que suministran luz, agua y gas no pondrán cortar unilateralmente su servicio sin antes aclarar con los servicios sociales si las familias que no están pagando su factura se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Después de los presupuestos, y el decreto sobre los desahucios, Iglesias gana su tercera batalla en menos de un mes.