Podemos se lanza al ataque de Carmena en la recta final de la campaña

Podemos se aleja de Manuela Carmena y empieza a ofrecer apoyo en la sombra o "latente" a Madrid en Pie, la lista alternativa a la de la regidora con la que el partido morado aspira a entrar en el Ayuntamiento de la capital. El enfrentamiento va subiendo de intensidad cada día que pasa, desde las redes sociales, donde miembros y afines de Podemos se desmarcan de las declaraciones de la alcaldesa (por ejemplo sobre desahucios y la Operación Chamartín), hasta anuncios de figuras emblemáticas como Juan Carlos Monedero y Julio Anguita que ya critican abiertamente a la ex juez.

La palabra que los círculos de Podemos asocian a la ex magistrada es la de “traidora”. Carmena fue descubierta por dirigentes de Podemos Madrid hace cuatro años. Le entregaron fondos y fuerzas para que ocupara la alcaldía durante cuatro años. A cambio, Carmena urgió una “conspiración” con Íñigo Errejón y sus fieles. Fundó una plataforma alternativa a Podemos y rechazó incluir en su lista a los dirigentes propuestos por Pablo Iglesias, quien ahora ha decidido ofrecer apoyo logístico a Madrid en Pie, aun sin hacer pública esta decisión.

Después de encajar el golpe de Errejón en el pasado mes de enero, Iglesias desligó la regidora del ex número dos. “Íñigo no es Manuela”, afirmó para defender un planteamiento aún cercano a la ex juez, pero contrario a Más Madrid en la Comunidad. Esta postura, sin embargo, ha venido a menos cuando faltan pocos días a los comicios del 26 de mayo.

Llegar al 5% de los votos

Isa Serra, candidata de Podemos a la Comunidad madrileña, lo dejó entender el pasado lunes. Serra, acompañada por Iglesias, dijo que Podemos ya no daba apoyo explícito a Carmena. “Si ganamos el Ayuntamiento hace cuatro años fue por la confluencia de partidos que se sumaron a la candidatura de Ahora Madrid. En los últimos meses Carmena ha decidido prescindir de algunos de esos actores generando una candidatura propia. No es lo mejor que podría haber pasado”, manifestó antes de sostener que los votantes de Podemos se dividirán entre apoyar a la ex juez o a Carlos Sánchez Mato, número uno de Madrid en Pie y ex delegado de Economía del Gobierno local de Carmena.

El problema para Podemos es que, al anunciar Carmena que no cuenta con Podemos para su posible futuro gobierno, el partido morado no tendrá personas de confianza en el Ayuntamiento. Una situación que solo podría revertirse si Madrid en Pie supera el 5% de los votos y logra tener representación, aunque sea reducida. Una ausencia que significaría, además, perder fondos en subvenciones y ayudas para las entidades afines a Podemos.

"No puedo poner a Carmena como ejemplo"

Juan Carlos Monedero, quien hace meses sonó como posible candidato de Podemos para Madrid, invitó al plató de su programa televisivo a Sánchez Mato. Habló con él de los desafíos municipales y de promesas incumplidas de Carmena, desde la paralización de los desahucios hasta la reforma del norte de Madrid, que ellos entienden como condicionada por la especulación urbanista. También Irene Montero reprochó en su día a Carmena por su política urbanística.

Ayer, intervino otro peso pesado del mundo de Unidas Podemos. Julio Anguita, ex líder de Izquierda Unida y uno de los grandes inspiradores del propio Iglesias, dijo sobre la alcaldesa: “No puedo ponerla como ejemplo de coherencia”. El histórico alcalde de Córdoba señaló, en cambio, a Sánchez Mato como ejemplo de “valentía” y “dignidad”. Y lanzó un duro ataque a una parte de la izquierda a la que se sobrentiende adscribe Carmena y Errejón: “Ha creído que llegar a las instituciones y sentarse en los sillones es la meta".

Redes y activistas

El apoyo que Podemos quiere brindar a Madrid en Pie incluye presencias en redes y un religioso silencio sobre la candidatura de Carmena. Además movilizará a activistas de barrio y colectivos afines pero no enmarcados oficialmente en el partido para que apoyen a Madrid en Pie. Es una decisión que se ha fraguado durante varias semanas, como adelantó Vozpópuli. El objetivo es alcanzar ese 5% de votos que las encuestas siguen sin ver, pero que en Unidas Podemos consideran que no es imposible lograr.

De no ser así puede darse la paradoja de que Podemos, nacido tras la protesta de la Puerta del Sol y que tiene en la capital su principal granero de votos, no tenga a personas de confianza en el Palacio de Cibeles, sede del Consistorio, después de haberle entregado a Carmena el bastón de mando tan solo hace cuatro años.