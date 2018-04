La tormenta dentro de Podemos había adquirido tal magnitud que el secretario general, Pablo Iglesias, tuvo que dar un golpe de timón para tratar de frenar la mayor crisis interna desde Vistalegre II.

Con el acuerdo de unidad forjado entre su candidato a presidir la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, y el secretario regional, Ramón Espinar, el partido intentó escenificar una foto de reconciliación para encarar el año que aún queda para la cita con las urnas. La desconfianza mutua se acrecentó en las últimas horas.

Aunque fueron pocos los detalles que trascendieron del pacto entre ambas partes quedan algunos interrogantes en el aire como la configuración final de las listas o el futuro de la cofundadora Carolina Bescansa, después de la polémica por la filtración de un documento comprometedor.

¿Qué autonomía tendrá Errejón?

Gozar de total autonomía para conformar la lista y para diseñar la campaña era una de las máximas a las que Errejón no estaba dispuesto a renunciar para presentarse como candidato. De hecho, la crisis estalló el jueves de la semana pasada, cuando llegó a dejar su candidatura en el aire si no se aceptaban sus peticiones. Lo hizo después de que Espinar propusiera un sistema de primarias en dos tiempos.

Errejón podrá dirigir la campaña y aseguró que han pactado mecanismos para garantizar su autonomía

Errejón explicó durante su comparecencia de este jueves que el pacto cumple las condiciones fijadas por su equipo, que llegó a exigir tener voz ante la Junta Electoral. En el reglamento impulsado por Espinar y aprobado por la dirección autonómica se contemplaba que el candidato pueda designar un comité de campaña de su confianza y dirigir la misma en colaboración con el Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos pero con autonomía.

¿Cómo serán las listas?

El 'errejonismo' ocupará finalmente un 60% de los puestos de la lista, mientras que los afines a Espinar se repartirán el 40% restante. En la rueda de prensa evitaron dar detalles, aunque tardaron apenas dos horas en desvelar que el puesto número tres se reservará para el secretario regional y actual senador. El sector de Errejón se asegurará así mayoría en el grupo parlamentario que actualmente preside una de sus afines.

¿Qué harán los Anticapitalistas?

La corriente en quien se referencia la portavoz en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, acordó no concurrir al proceso interno. Ella estaba llamada a ser la rival de Errejón. Aunque en las últimas horas ha vertido públicamente sus críticas sobre la deriva que ha tomado el proceso, tanto Espinar como el futuro candidato mantuvieron su oferta para que se sume a la candidatura.

La tercera familia de Podemos rechazó presentarse a las primarias y criticó el pacto de Iglesias y Errejón

El partido esperará a hacer públicos este viernes todos los detalles del acuerdo hasta que la tercera familia de Podemos decida si reconsidera su postura de quedarse al margen. "Si ellos entienden que hemos hecho cosas mal, queremos que nos ayuden a hacerlas mejor, que participen en la solución", dijo Espinar. No será fácil. "Vamos a continuar peleando por unas primarias de unidad popular, democráticas y con un programa participado", respondió la corriente liderada por el eurodiputado Miguel Urbán.

¿Qué pasará con Bescansa?

El secretario general de Podemos no se pronunció acerca del escándalo de la filtración accidental de un documento que contenía un plan para arrebatarle el poder. La desconfianza hacia la cofundadora del partido es máxima entre la cúpula. Sus explicaciones en las que achacó el fallo a uno de sus colaboradores no convencieron en Princesa 2. Por tanto, no se descarta que en futuro se pueda tomar algún tipo de medida disciplinaria, ante la "máxima gravedad" de lo que reflejaba el texto.

En todo caso, según fuentes parlamentarias consultadas, no se tomará con carácter inmediato. Lo que menos le conviene al partido es una nueva purga interna, cuando todos los esfuerzos pasan por centrarse de nuevo en el escándalo del máster de Cristina Cifuentes. La diputada ya protagonizó el pasado mes de octubre otra gran polémica al disentir públicamente de la estrategia de su formación en el conflicto catalán. Esto le llevó a ser apartada de la comisión Constitucional del Congreso de los Diputados.

¿Cómo formar la confluencia?

Las bases de Podemos aprobaron que el partido morado abra negociaciones con las "fuerzas hermanas" del espacio del cambio; especialmente Izquierda Unida y Equo. El partido de Alberto Garzón se encuentra en plenas negociaciones a nivel estatal para buscar un acuerdo-marco que podrá incluir excepciones. El mandato de los inscritos a propuesta de Iglesias es que las siglas figuren en la papeleta.

Todavía es una incógnita con qué mecanismo se incorporarán los miembros del resto de fuerzas a la futura lista

Los planes de Errejón iban por configurar una marca al estilo de Ahora Madrid y defiende la "competición virtuosa" con el PSOE de Ángel Gabilondo. En cualquier caso, es una incógnita cómo se incorporarán los miembros del resto de fuerzas a la futura lista con la que concurrirán a los comicios de 2019, pero es posible que sea fruto de otra negociación posterior que no deba pasar por nuevas primarias. Si los Anticapitalistas no aceptan integrar el pacto de unidad, podrían intentar sumarse en ese momento.