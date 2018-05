El futuro de Podemos en la Comunidad de Madrid tras el proceso de primarias que debe ratificar a Íñigo Errejón como candidato a la presidencia regional en 2019 no va a ser un camino de rosas. Después de que la tercera corriente del partido -Anticapitalistas- decidiese no participar en el proceso interno que Pablo Iglesias ordenó adelantar en pleno 'caso máster', cerca de veinte colectivos y organizaciones tratan de impulsar una candidatura de "unidad popular" con la que presentarse a las elecciones autonómicas.

El pasado 2 de mayo celebraron un encuentro en el que estuvieron presentes también miembros de IU-Madrid. En junio prevén celebrar otra reunión para desarrollar las líneas de un programa participado desde las bases. Creen precisamente que la lista unitaria pactada entre las dos principales corrientes del partido morado no es representativa del espacio de la izquierda madrileña.

El "reparto de sillas" fue la principal crítica esgrimida desde Podemos en Movimiento, donde se integra la portavoz en la Asamblea, Lorena Ruiz-Huerta, que pensaba presentarse a las primarias como rival de Errejón. "Una candidatura que no refleja ni siquiera la pluralidad existente en Podemos, ni la pluralidad existente en la sociedad, no puede obtener un resultado que nos permita gobernar la Comunidad de Madrid", aseguró este jueves en una entrevista con Efe.

"Es necesaria mucha inteligencia colectiva, mucha generosidad, porque lo que está en juego es un proyecto para las mayorías sociales que tiene que liderar la izquierda", sostuvo. El diputado y ex número dos de Podemos exigió a Iglesias tener una gran autonomía a la hora de articular su proyecto para Madrid. Y de momento es una incógnita cómo pretende sumar a los miembros de IU o Equo, sus dos principales socios en la futura confluencia "amplia y plural" que pretende conformar.

No a los "acuerdos de despacho"

Los colectivos del espacio alternativo que se está intentando construir son reacios a los "acuerdos de despacho", ya que entienden que los potenciales votantes de izquierdas no respaldarán una candidatura que no esté construida desde abajo. En Anticapitalistas lamentan no conocer siquiera las líneas básicas del programa que Errejón tiene en la cabeza, más allá de sus referencias a la "competición virtuosa" con el PSOE o la necesidad de ofrecer "seguridad y orden" a los ciudadanos madrileños.

La candidatura amplia en ciernes no estaría cerrada a la incorporación de Podemos como tal, según defienden sus impulsores. De hecho, sostienen, la lista de Errejón y Espinar que acabe saliendo de las primarias podría presentarse a otro proceso de primarias conjuntas después del verano, como ya reclamó el Partido Comunista de Madrid hace unas semanas.