La plataforma europea de Macron y Rivera quiere incorporar a populares y socialistas

"Hay conversaciones". Inés Arrimadas no quería desvelar más detalles sobre la plataforma electoral en la que trabajan Emmanuel Macron, Albert Rivera y Matteo Renzi. Dos responsables de los movimientos políticos de Renzi y Macron han asegurado este viernes que la alianza de fuerzas liberales y progresistas para las elecciones europeas del mayo del 2019 debe ser lo más amplia posible, incorporando también a conservadores y socialistas.

Sandro Gozi, responsable de asuntos europeos del Partido Democrático de Renzi; y Pieyre-Alexandre Anglade, diputado a cargo de Europa de La Republique en Marche! de Macron, han participado junto a Arrimadas en una mesa redonda sobre el futuro de Europa en la escuela de verano de Ciudadanos, que se está celebrando en Madrid. Los tres han coincidido en que es un deber de las fuerzas de centro reformista articular una alternativa política ganadora que evite un Parlamento europeo fragmentado entre partidos conservadores y movimientos populistas antieuropeas de ultra izquierda y ultra derecha.

"Estamos cerca de encontrar la mejor fórmula para que liberales y progresistas pueden sumar fuerzas y tener una alternativa ganadora en las próximas elecciones", ha dicho Arrimadas, la líder de Ciudadanos en Cataluña. "Hay colaboraciones evidentes entre todos los partidos que estamos ubicados en ese espacio ideológico de liberales y progresistas. Somos partidos que tenemos un deber que es mantener viva y refundar la UE".

Objetivos para 2024

Anglade ha asegurado que están trabajando en reunir esta plataforma, que en cierto modo quiere imitar al movimiento de Macron en Francia. El diputado francés ha dicho que la alianza no puede renunciar a incorporar a socialistas y conservadores con sensibilidad progresista, tanto de sus respectivos partidos como de la sociedad civil. "La plataforma puede reunir a todos los progresistas, de centro y a los que también están en el socialismo o los partidos conservadores. También los que están en la sociedad civil", ha dicho Anglade. "Queremos trabajar con objetivos concretos y que los ciudadanos puedan ver en 2024 -cuando se produzcan las siguientes elecciones europeas- que su voto del 2019 marcó verdaderamente la diferencia", ha añadido.

En la misma línea, Gozi ha señalado que si las fuerzas "demócratas, liberales, socialistas y los liberales progresistas" no se ponen de acuerdo, la Eurocámara "quedará en manos de los conservadores y los extremistas". "Saber de dónde venimos no me interesa, lo que nos debe interesar es las propuestas que hacemos", ha asegurado Gozi. "Estamos en un momento decisivo. Tenemos el deber, el derecho y la responsabilidad de dar un futuro y esperanza a millones de ciudadanos europeos".

Dudas en ALDE

Macron, Rivera y Renzi han acelerado la creación de esta plataforma en los últimos días. La alianza pretende sumar toda una serie de partidos emergentes de centro que han surgido en varios países europeos. Son formaciones con buenas perspectivas electorales, pero sin representación institucional. La duda es si la familia liberal más tradicional, que agrupa a decenas de partidos del norte de Europa, aceptará integrarse en una candidatura tan marcada por el liderazgo de Macron.

La Alianza de Liberales y Demócratas Europeos (ALDE) es un grupo muy heterogéneo, en el que por ejemplo conviven dos formaciones antagónicas en España como son Ciudadanos y el PDeCAT. Los equilibrios en la familia liberal son complicados.