El plan antiindependentista de Rivera: "Hasta el último pueblo de Girona es tan español como la Castellana"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha ofrecido desde Barcelona un "plan para ganar al independentismo y al populismo en las urnas", en contraste con el "inmovilismo" del Gobierno de Mariano Rajoy que, a su juicio, ha beneficiado al soberanismo y ha dejado "abandonados" a muchos catalanes.

Rivera ha protagonizado este miércoles un almuerzo-coloquio organizado por el Círculo Ecuestre de Barcelona, bajo el título 'El futuro de España', con la presencia de la presidenta de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, entre otros dirigentes del partido.

Frente al "supremacismo independentista", Rivera ha llamado a "prepararse" porque "esta batalla política, intelectual y social no se arregla en un cuarto de hora", reto que se ha ofrecido a liderar.

El dirigente de la formación naranja ha asegurado que, si Ciudadanos llega a la Moncloa, gobernará España "con un gobierno distinto, moderno y con futuro, porque los separatistas también se benefician de la parálisis de España y del inmovilismo de un Gobierno que no quiere cambiar nada, ni el modelo educativo, ni la justicia, ni la ley electoral ni la lucha contra la corrupción".

"España -ha señalado- necesita un plan para ganar al independentismo y al populismo en las urnas y para decir a Europa que somos un gran aliado y que, si hacemos las cosas mejor, podemos ser imparables".

Entre otros aspectos, ha abogado por una mayor "presencia del Estado" en Cataluña, ya que "España no puede renunciar ni a un palmo de su país": "Cuando uno dice que a ese pueblo de Cataluña no se puede ir o no te metas ahí porque se pondrán como una furia, te das cuenta que, cuando pasan los años, ese no es tu país. Hasta el último pueblo de Girona es tan español como la Castellana".

"Muchos catalanes nos hemos sentido abandonados por el Estado en momentos muy delicados y otros no tanto pero en los que los nacionalistas han seguido construyendo la máquina. Eso ha culminado con el golpe a la democracia en octubre", ha dicho.

Los complejos de España del pasado y por la dictadura marcaron el desarrollo autonómico", ha asegurado

Por ello, a quienes en muchas ocasiones le han preguntado por qué Cataluña ha llegado a este punto, Rivera ha explicado que les responde: "Lleváis 33 años y nos enteráis de lo que ha pasado. Habéis pensado que entregarle Cataluña a Jordi Pujol, Artur Mas, Carod Rovira y ERC era la mejor manera de mantener el poder en Madrid. Pero era pan para hoy y hambre para mañana".

En este sentido, ha criticado que "los complejos de España del pasado y por la dictadura marcaron el desarrollo autonómico", como es el ejemplo de la educación en Cataluña. "Yo no quiero ver esteladas colgadas de escuelas públicas", ha aseverado.

Censura a un Govern de Sànchez

Rivera ha rechazado la "escuela de la identidad, de la estelada, la escuela independentista, del catalán contra el castellano", y ha vuelto a exigir al Gobierno que "tome cartas" en el modelo educativo catalán y establezca unas "garantías de mínimos".

Y ha censurado la posibilidad de que el expresidente de la ANC Jordi Sànchez, en prisión, pueda ser candidato a la investidura en Cataluña, recordando que está "acusado de sedición": "Espero que no lo sea. Es el que llamaba a movilizarse para rodear a jueces y se subía al techo del coche de la Guardia Civil. ¿Esa es la propuesta conciliadora?", ha sugerido.

Por otro lado, al desgranar su propuesta de regeneración democrática, Rivera ha puesto como ejemplo al Rey Felipe VI como demostración de relevo generacional.

"El Rey simboliza la imagen de una persona preparada, solvente, que representa lo mejor de este país, una persona con preparación y educación, cosa que no tienen algunas alcaldesas y presidentes del Parlament", ha dicho en alusión a Ada Colau y Roger Torrent.

Sobre las municipales ha dicho que están "abiertos al talento" y son "conscientes de que habrá que incorporar, sumar y estar al pie del cañón con un proyecto claro y nítido"

Precisamente sobre Barcelona, ha confesado su "preocupación" porque si bien "ni Colau ni el separatismo se va a cargar Barcelona", sí ha advertido de que "hay que echarles pronto, porque se la pueden cargar" y están dejando su imagen "por los suelos".

Al ser preguntado sobre quién será el candidato del partido por Barcelona en las municipales, Rivera se ha limitado a asegurar que la formación "está trabajando para esa candidatura", resaltando el "magnífico trabajo" de Carina Mejías liderando el grupo actual, pero también "abiertos al talento" y "conscientes de que habrá que incorporar, sumar y estar al pie del cañón con un proyecto claro y nítido".