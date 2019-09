Gritos de 'ladrona' y pitadas para la alcaldesa de Móstoles en el pregón de las fiestas tras 'enchufar' a su hermana en el Ayuntamiento

La alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse (PSOE), fue recibida al grito de "fuera" y "ladrona"en el pregón de las fiestas del pueblo que representa, tal y como se puede escuchar en varios vídeos que han publicado algunos de los asistentes en las redes sociales.

Con estos abucheos y pitadas, los mostoleños han mostrado su protesta y rechazo a las dos actuaciones más polémicas de la socialista: el nombramiento de su hermana, Laura Posse, como nueva coordinadora de mensajes y redes sociales del Consistorio y el ascenso de su tío, Vicente Posse, como director técnico administrativo de Deportes. Anteriormente trabajaba como funcionario del área de Cultura. Con el nuevo cargo recibirá un complemento salarial de "1.607 euros al mes".

Noelia Posse no revocará el nombramiento de su hermana

A pesar de ello, la alcaldesa sigue insistiendo en que no revocará el decreto del nombramiento de su hermana, un cargo de confianza con una remuneración de 52.000 euros. "No voy a revocar los nombramientos. Me rodeo de las personas cualificadas y de absoluta confianza", ha señalado.

Noelia Posse no entiende que se haya generado alarma por este asunto y por la subida de su sueldo en un 16% más. Además, la socialista ha indicado que no ha recibido ninguna llamada de los responsables del PSOE-M y afirma que no cree que nadie le pida que revoque estas decisiones. "No creo que el partido me vaya a pedir que revoque estos nombramientos", manifestó.

Franco: "El caso está en manos del comité de ética socialista"

Unas declaraciones que el secretario general del PSM, José Manuel Franco, ha desmentido tras señalar que el pasado martes se produjo una llamada. "A las 11h el PSOE llamó a Noelia Posse y le hizo ver la posibilidad de revocar estos nombramientos", declaró en una entrevista en la Cadena SER.

Aunque Posse se mantiene firme en las decisiones que ha tomado, sí que declaró que "no iba a entrar en si es ético o no" lo que ha hecho.

Por su parte, Franco ha instado a Posse a que de marcha atrás por una "cuestión de estética" y ha manifestado que "el caso se ha puesto en manos del comité de ética socialista". Después ha continuado diciendo: "Está a tiempo de rectificar, valdría la pena. Creo que sería bueno incluso para sus propios intereses políticos y personales".

Además, Franco ha indicado: "Como secretario general del PSOE madrileño no puedo estar de acuerdo. Es poco estético. A través de la Comisión de Ética y Garantizar vamos a recabar información sobre el currículum de los candidatos y actuaremos en consecuencia". Según se ha apuntado en la Cadena SER, Posse es una protegida de un asesor de Pedro Sánchez en Moncloa, tal y como