Ábalos dice que el 'pin parental' convierte a Murcia en un "laboratorio de la ultraderecha"

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha arremetido durante un mitin en Murcia contra el sistema por el que los padres pueden rechazar que sus hijos reciban determinados contenidos en las escuelas. El conocido como 'pin parental' -una exigencia de Vox al Gobierno de PP y Ciudadanos en la Región- es para el número dos del PSOE un "veto parental" y ha culpado a los partidos de Pablo Casado e Inés Arrimadas de convertir esta Comunidad en "un banco de pruebas de la ultraderecha". Ha dicho que a los populares, que llevan más de dos décadas gobernando la región, ahora se ha sumado la "ultraderecha" y el "fascismo".

"Es un veto de algunos padres respecto a la educación pública y no hay respeto a los derechos que nos hacen a todos iguales. No respeta el mandato constitucional ni la convivencia de los derechos de la infancia, no respeta el currículum de las escuelas y atenta contra un derecho sustancial, que es el de la igualdad porque la educación es de los pocos instrumentos que nos hace iguales y nos forma como iguales", ha explicado en la clausura el Comité Regional de los socialistas murcianos.

Además, ha señalado que "lo peor" de este conflicto es "llevarlo a las escuelas" para "despreciar" el sistema de enseñanza y a los docentes. Según ha recalcado, el 'pin parental' "desprestigia y desacredita" a los profesores "restándoles autoridad, prestigio, capacidad y responsabilidad" ante los menores. "Yo soy padre y nunca se me ocurrió desacreditar a los docente ni decirles qué deben hacer ni cómo deben hacerlo", ha añadido.

El Gobierno de Pedro Sánchez remitió a la Consejería de Educación de la Región de Murcia un requerimiento para que proceda a la retirada de las instrucciones enviadas a sus centros educativos a principio de curso donde permitía el 'pin parental'. Así lo anunció este viernes la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, Maria Jesús Montero.

Por su parte, Ábalos ha advertido el ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, la derecha quiere imponer el 'pin parental' porque "siempre" ha tratado de "controlar" la educación en España porque saben que a partir de ella "se establece el control ideológico de la sociedad".

Por eso, se ha dirigido al PP, Vox y Ciudadanos y les ha asegurado que los padres tienen una "gran responsabilidad como progenitores", pero eso "no les da derecho a decidir qué van a hacer" con las vidas de sus hijos y "lo que tienen que pensar". "La escuela enseña a ser libres y no es la libertad de los padres, es la libertad de los hijos la que hay que asegurar", ha puntualizado.

El socialista también ha resaltado que el 'pin parental' que quiere imponer el Gobierno murciano va "más allá de enfrentar los valores de igualdad" y ha advertido a la derecha que los niños "no son mercancía de nadie ni se inscriben en el Registro Mercantil ni en el de Propiedad", sino que "sólo se inscriben en el Registro Civil".

A renglón seguido, Ábalos ha lamentado que el partido de Pablo Casado se haya convertido en una formación "zombie" que se ha juntado con "la ultraderecha" para defender la desigualdad. Sin embargo, le ha advertido que el PSOE estará "al frente" y luchará "en la batalla contra la desigualdad y para hacer justicia social en este país".

Por su parte, el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ha asegurado que el llamado 'pin parental' propuesto por Vox "es prejuicio, intolerancia y miedo". "La cultura de los valores, de los derechos, de la libertad y del respeto a la igual dignidad de todos los seres humanos es el mejor antídoto frente a lo que representa el 'pin parental' que es prejuicio, intolerancia y miedo; miedo a que nuestros hijos/as piensen por sí mismos", ha escrito el ministro socialista en su cuenta personal de Twitter.

Cs dice que no se implantará

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado este sábado que "no se va a implantar" el 'pin partental' en la Comunidad de Madrid, Andalucía o Murcia, tres autonomías donde Ciudadanos gobierna en coalición con el PP y sustentados por los votos de Vox, partido que cuenta con esta medida como una de sus principales exigencias a la hora de negociar los presupuestos en estos territorios.

Así lo ha señalado al ser preguntada por si su partido facilitaría la implantación de la iniciativa en alguna de estas comunidades. "Es una medida en la que nosotros no creemos", ha zanjado Villacís, quien es también miembro de la gestora que ha tomado las riendas el partido tras la salida de su expresidente Albert Rivera.

Asimismo, un total de 103 organizaciones, partidos políticos, sindicatos y colectivos de ámbito nacional e internacional han firmado un manifiesto para la eliminación del 'pin parental' en Murcia. Los firmantes exigen la retirada de las instrucciones de inicio de curso de la Consejería de Educación.