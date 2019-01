Política

Los permisos de maternidad y paternidad 'fantasma' de los diputados en el Congreso

Irene Montero se acaba de reincorporar a la actividad parlamentaria tras dar a luz. Ha estado ausente los últimos meses, pero no ha gozado de un permiso como tal porque los diputados no tienen ese derecho y, por tanto, ha recibido íntegro su salario durante ese periodo. Lo mismo le sucede ahora a Pablo Iglesias, que teóricamente está de baja de paternidad, aunque no existe para los diputados.