Hace menos de una semana que el exministro Interior Juan Ignacio Zoido comparecía como testigo ante el tribunal que juzga la causa del 'procés'. Decía, entre otras cosas, que desde su despacho se confió en los Mossos d'Esquadra porque el coordinador del operativo policial de cara al 1-O, Diego Pérez de los Cobos, aseguró que "al final cumplirían". Este martes, el propio coronel ha desmentido al ministro popular. Había dudas... y desde hacía tiempo.

"Las dudas sobre la actuación de los Mossos el 1-O venían albergándose desde muchísimo tiempo antes. No las teníamos nosotros, sino toda la sociedad", ha explicado ante los siete magistrados del Tribunal Supremo. A su juicio, la duda había aumentado tras el anuncio de que se iba a seguir adelante con la convocatoria del referéndum considerado ilegal por el Tribunal Constitucional.

El coronel ha acusado a los Mossosde propiciar de facto la ocupación de lo colegios electores los días previos al 1 de octubre para facilitar la celebración del referéndum. Ha asegurado que la policía autonómica acudió a los locales a comunicar la ilegalidad de la consulta y avisar de la hora exacta a la que llegarían el día de la votación.

Durante su declaración, ha narrado también la negativa que había desde la directiva de la policía autonómica de responder a la orden judicial de impedir la celebración del referéndum. Según el coronel de la Guardia Civil, la situación se tornó más evidente cuando le nombran coordinador del dispositivo policial para el 1-O. "Trapero le dice al fiscal superior que no reconocía en mi persona ninguna potestad para darle instrucciones", ha dicho.

El que fuera titular de Interior también señaló en su declaración que la actitud de Trapero no era necesariamente de cooperación: "Parece que no era muy colaborador y que no le gustaba estar coordinado por Pérez de los Cobos".

Plan 'A' y 'B'

Dada la desconfianza en la actuación del Cuerpo catalán, el coronel se preparó para dos escenarios concretos. El primero, que se lograra un gran plan de colaboración con la policía catalana donde ellos tomasen las medidas para impedir el referéndum y que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad actuaran según el requerimiento de los agentes autonómicos; y el segundo, que se confirmase las sospechas de que no actuarían como exigía el mandato judicial.

"Durante la madrugada del 29 de octubre habíamos dispuesto una serie de sensores para tratar de detectar lo antes posible si estábamos en el escenario 'A' o el escenario o el 'B", ha señalado. Finalmente, ha señalado, tuvo lugar el segundo: la actuación de los Mossos era "insuficiente" e "ineficaz", dado que "no estaban impidiendo el referéndum". "Teníamos que actuar", ha zanjado.