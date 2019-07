El líder de UGT visita por tercera vez a Oriol Junqueras en la cárcel

El dirigente sindical, Pepe Álvarez, se reunió el pasado miércoles por la tarde con el líder de ERC, Oriol Junqueras, en la cárcel de Lledoners, donde el líder de los republicanos se encuentra cumpliendo prisión preventiva a la espera de conocer la sentencia del juicio del procés.

El secretario general de la UGT fue acompañado por el secretario del sindicato en Catalunya, Camil Ros, según publica ‘eldiario.es’. En el encuentro, que duró casi dos horas, se analizó el complejo escenario político que hay en Cataluña y el riesgo de repetición electoral ante la falta de acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos.

En la conversación que mantuvieron Álvarez y Junqueras en el centro penitenciario se trató el papel que quiere tener el grupo de ERC en la próxima legislatura, especialmente en ámbitos como las políticas sociales y las reformas económicas.

Hablaron de la precarización del mercado laboral

Para UGT es imprescindible revertir medidas como la reforma laboral y en debates de esta índole los votos de ERC pueden ser claves, si el PSOE se aviniese a modificar la norma. También se habló en el encuentro de problemas como la precarización del mercado laboral.

Fuentes de ERC explican que Junqueras trasladó a Álvarez su apuesta por la vía del diálogo para canalizar las peticiones de los independentistas y que su estrategia en Madrid no se verá afectada por lo que hagan los diputados de Junts per Catalunya, más proclives a votar 'no' en la investidura de Sánchez.

Pepe Álvarez ha visitado a Junqueras en prisión en tres ocasiones

Álvarez fue uno de los primeros cargos que visitó a Junqueras cuando este ingresó en noviembre del 2017 en la cárcel de Estremera. Ambos se conocen desde hace años y siguen manteniendo el contacto durante el más de año y medio que Junqueras lleva privado de libertad.

En octubre del 2018, se volvió a producir una segunda visita. En esta ocasión, el dirigente sindical fue a Lledoners, acompañado del presidente de la CEOE, Juan Rosell, para entrevistarse con el líder de ERC.