El denunciante de Gürtel declara que Correa se aprovechó de su amistad con Cascos

"Mari Carmen me dijo que su marido hacía cosas con Aena porque era muy amigo del ministro". El exconcejal del PP de Majadahonda (Madrid) José Luis Peñas, cuyas grabaciones destaparon la trama Gürtel, ha señalado este martes una conversación que sostuvo con María del Carmen Rodríguez Quijano, exesposa de Francisco Correa. En ella, la mujer habría admitido que el presunto cabecilla de la trama de corrupción tenía contratos con la empresa pública gracias a su relación con el extitular de Fomento Francisco Álvarez-Cascos.

Peñas ha asegurado, en sus declaraciones como testigo en el juicio por las adjudicaciones presuntamente irregulares de Aena a empresas de Correa, que la conversación tuvo lugar en 2001, "al poco de entrar a trabajar la mujer del señor Correa en Majadahonda". Según el exedil, los comentarios de Rodríguez Quijano dejan en evidencia cómo el presunto cabecilla de Gürtel manejaba las empresas.

Este lunes, sin embargo, el exvicepresidente del Gobierno y exministro del PP de Fomento Francisco Álvarez-Cascos negó ante la Audiencia Nacional haber dado indicaciones para las adjudicaciones de contratos en Aena. "Jamás he recomendado la contratación de nadie mientras fui ministro de España", señaló.

Este martes, Peñas ha insistido en que la exmujer de Crespo recibió correos en los que "una empresa" -dedicada a hacer encuestas- le pedía "consejos para lo que había pedido Aena". En los sondeos realizados por la compañía, se preguntaba incluso por la intención de voto, lo que, subraya Peñas, demuestra que Correa -a través de sus empresas- tenía "una dirección clara y evidente que es beneficiar al Partido Popular".

Supuestas presiones

Además de trabajar con Rodríguez Quijano, Peñas grabó durante dos años al cabecilla de Gürtel y a su entorno. "El señor Correa tenía mucha confianza con nosotros y hablaba mucho por manos libres. Le gustaba mucho hablar por el manos libres", ha indicado.

En 2005, el testigo empezó a acudir a las reuniones del PP de Majadahonda con su grabadora en el bolsillo y posteriormente presentó los audios en la sede de la UDEF de la Policía. Dichas conversaciones significaron el inicio de la investigación de la trama Gürtel.

El exedil, que fue condenado a cuatro años y nueve meses de cárcel por formar parte del entramado, ha insistido este martes en que realizó las grabaciones "libremente". "Jamás nunca nadie nos ayudó ni nos indicó. Fue una cuestión que salió de nosotros", ha afirmado durante su intervención ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Peñas ha hecho el inciso tras denunciar que ha sido coaccionado para cambiar su declaración. Ha asegurado que tanto él como Juan José Moreno (exedil de Majadahonda) han "recibido presiones para decir que las grabaciones fueron inducidas por la Policía", presuntamente con la intención de que "se anule todo el juicio".

La gestión de Crespo

Este martes también ha declarado el considerado número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, condenado a 56 años y cuatro meses de prisión, quien desde el 15 de octubre de 2002 gestionó las empresas de Correa.

El ex secretario de Organización del PP en Galicia y ex diputado regional del partido, se ha desmarcado del contenido de una carta firmada por él y dirigida al entonces director de Aena, Ángel López de la Mota. "Esto me lo dictó el señor Correa", ha indicado al ser preguntado por la fiscal Concepción Sabadell. "El señor Correa me dijo que la carta hay que hacerlo en estos términos. Pedí que se reclamara una deuda que estaba pendiente entonces", ha añadido.