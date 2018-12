La 'peligrosa' foto de Sánchez con Torra después del desastre del PSOE en Andalucía

A Pedro Sánchez no le hace ninguna gracia hacerse la foto con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, este viernes, tras el Consejo de Ministros de Barcelona; por eso, en las últimas horas la estrategia de La Moncloa pase por resaltar que "lo importante" no es esa cita sino que se celebre con "normalidad" una reunión del gabinete en la que se va a aprobar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 900 euros y otras medidas "simbólicas", específicas para Cataluña.

El Gobierno trata de no tentar a la suerte -por si Torra, al final, lo anula-, pero, sobre todo, trata de quitar el foco sobre un asunto, el trato con el independentismo, que desde la derrota en Andalucía al PSOE le perjudica. Mucho. Así se pudo observar este lunes en la tradicional copa de Navidad que ofrece el presidente del Gobierno a los periodistas y en la cual ha participado todo el Gobierno a excepción de la vicepresidenta, Carmen Calvo, que, desde Valencia, ha insistido en que "estamos trabajando en eso", la cita Sánchez-Torra, a solas y sin cumbre de gobiernos, como quiere el independentismo.

Los pronunciamientos en las últimas 24 horas de Oriol Junqueras pidiendo desde la cárcel al presidente de la Generalitat no renunciar al diálogo, y del propio Jordi Sánchez, también en la prisión de Lledoners, juegan a favor del presidente del Gobierno, pero "ya sabéis como es Torra", igual lo anula en el último minuto, decían los diferentes interlocutores en los corrillos.

Sánchez 'enfría' la expectativa de una foto con Torra la tarde del jueves en la entrega de unos premios de la patronal catalana

De momento, el propio jefe del Ejecutivo no confirma vaya a ir con seis de sus ministros el jueves por la tarde a Barcelona, un día antes del Consejo de Ministros, para asistir a la entrega de unos premios que entrega Fomento del Trabajo, la patronal catalana, a los cuales sí asistirá Torra. Para Sánchez es demasiado riesgo ir, que no haya cita esa tarde, ni tampoco al día siguiente. Mejor no tentar a la suerte. Sánchez espera mantener la mejor interlocución con Torra y un diálogo fructífero sobre las cuestiones que "realmente importan a los ciudadanos". Por ejemplo, decisiones que aprobará el Consejo de Ministros en Barcelona relativas a infraestructuras e inversiones.

El líder del PSOE está convencido que su estrategia de diálogo va a dar frutos y la prueba que ve es la división creciente en el independentismo. A unos metros de él, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, respondía así a los sectores del independentismo que han pintado las paredes de la Casa Llotja con un Sánchez go home: "Ni gobierno secuestrador ni invasor".

Sin descartar el 'superdomingo'

Además de lo que ocurra en cataluña este viernes, Sánchez tiene puesta ya la vista en su intento para que le aprueben los Presupuestos Generales del Estado 2019. Todo para llegar hasta junio 2020, agotar la legislatura y convocar elecciones generales habiendo alejado el fantasma de Vox y el inevitable tripartito con el PP y Ciudadanos, la pesadilla del PSOE que pronostican todos los sondeos.

Si no logra ese visto bueno a los presupuestos, el propio inquilino de La Moncloa reconocía este lunes a los periodistas que tendrá que "acortar la legislatura". A cuando, es ya otra historia. Porque en los círculos del poder monclovita no se descartan elecciones generales ni el superdomingo del 26 de mayo (junto con europeas, autonómicas y municipales) ni en otoño.