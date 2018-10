Sánchez mantendrá la venta de armas a Arabia para "proteger los intereses de España"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este miércoles ante el Congreso su decisión de mantener la venta de armas a Arabia Saudí. "Tengo que estar hoy y aquí en la defensa de los intereses estratégicos de España, que además están situados en zonas muy afectadas por el drama del desempleo", ha manifestado durante su comparecencia ante el Pleno, donde ha acudido a petición de Unidos Podemos y ERC.

Sánchez ha dicho "actuar con responsabilidad" y ha pedido al resto de partidos dejar la exportación de armamento "al margen del debate partidista". El jefe del Ejecutivo ha defendido que los contratos firmados hasta ahora por España cumplen con la legislación vigente y "no entran en contradicción" con la única resolución de la ONU (2216) vinculante sobre el embargo de armas al conflicto yemení. Una resolución de 2015 del Consejo de Seguridad que veta el envío de armamento al bando rebelde pero no a los países de la Coalición que lidera el régimen saudí.

El presidente del Gobierno ha calificado la muerte del periodista crítico saudí Jamal Khashoggi en el consulado de Estambul como un hecho "terrible" que condena "sin paliativos". En este sentido, ha pedido que se realice la investigación pertinente para que "caiga todo el peso de la ley sobre sus responsables". Pero al mismo tiempo, ha querido desvincular la muerte del periodista de la exportación de armamento español a Riad, a diferencia de la decisión adoptada por Alemania. La canciller Angela Merkel ha decidido paralizar el envío de armas al reino absolutista hasta que se aclaren los detalles de la muerte del informador.

"Por la responsabilidad que ocupo, debo conciliar intereses desde una perspectiva que otros no tienen por la posición que no ostentan. Lo hago defendiendo los intereses de los españoles, con plena autonomía y con la obligación de poner la vista en el largo plazo", ha proseguido Sánchez. Las elecciones andaluzas están a la vuelta de la esquina y el Gobierno no quiere que un eventual pronunciamiento pueda afectar a las relaciones con el régimen de Riad y, por ende, al contrato para construir cinco corbetas de guerra en los astilleros de la empresa pública Navantia en la bahía de Cádiz, del que dependen 6.000 empleos.

Iglesias: "Rectifique"

Precisamente, el líder de Podemos le ha contestado en un tono duro durante su turno de intervención y le ha exigido que "rectifique" y que no sucumba a las presiones que "está recibiendo". En este sentido, le ha pedido que cancele los contratos de exportación de armamento a la monarquía del Golfo. "La ley española y la legislación internacional obligan a España a dejar de vender armas", ha sentenciado Pablo Iglesias. "El descuartizamiento de un periodista en el consulado de Estambul se suma a lo que ya sabía todo el mundo: la violación sistemática de los derechos humanos en Arabia y en territorio yemení", ha añadido.

Sánchez, en cambio, ha pedido tener en cuenta "el peso de las relaciones internacionales construidas durante décadas con países con los que tenemos relaciones estratégicas". En este sentido, ha dicho que el envío de las armas son "obligaciones contraídas por un Gobierno anterior" al que preside "que cumplen con los requisitos legales en el ámbito nacional e internacional". "Es mi deber velar por la seguridad jurídica y dar certidumbre en el cumplimiento de las obligaciones internacionales de España", ha señalado.

Hemos vendido bombas que matan civiles. Digamos la verdad, no usemos eufemismos propios del PP Pablo Iglesias (Podemos)

Sin embargo, Iglesias ha insistido en que el Gobierno debe buscar un comprador alternativo para las corbetas. Y si no lo encuentra, ha pedido que sea el propio Ejecutivo quien garantice la carga de trabajo de los astilleros, apostando por un "sector que es rentable". "No somos un país pequeño", ha espetado el líder al tiempo que recordaba que "lo que hemos vendido son bombas que matan civiles". "Digamos la verdad, no usemos eufemismos propios del PP y de sus aliados", ha concluido.

"Hay que respetar los contratos vigentes y respetar los derechos humanos. No hay que esquivar ese debate", ha señalado, por su parte, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. "Usted mató políticamente a la ministra de Defensa, Margarita Robles", le ha espetado durante su intervención.

El líder naranja ha reprochado que la decisión de Robles de paralizar el envío de 400 bombas de precisión a Arabia fuera enmendada por La Moncloa ante la posibilidad de que el régimen saudí suspendiese la construcción de las corbetas en Cádiz. "Si queremos tener credibilidad debemos tener una posición clara y común en Europa", ha rematado.

"La venta de armas a Arabia vulnera la Ley y puede ser considerado una prevaricación. La señora Robles opinó lo que opinó por dignidad. Y usted la desautorizó con un argumento patético; que se trataba de un armamento con muy poco margen de error", le ha espetado, por su parte, el portavoz de ERC, Joan Tardà. Asimismo, le ha recordado que los socialistas han votado en varias ocasiones en el Parlamento Europeo, instando a los estados miembros a detener el envío de armas al régimen saudí.