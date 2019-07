Sánchez ya admite la posibilidad de otra investidura si fracasa la de julio

Pedro Sánchez ha reconocido este lunes que las conversaciones con Unidas Podemos para formar gobierno están encalladas, y admite haberse equivocado en su forma de llevar a cabo las negociaciones con el partido de Pablo Iglesias.

Por eso, con el propósito de enmendar la situación, el líder socialista ha anunciado en una entrevista en TVE que llamará este mismo jueves al líder morado para retomar la negociación. "Lo importante -ha dicho- es volver al punto de arranque”.

En ese sentido, el líder del PSOE ya admite la posibilidad de acudir a otra investidura si fracasa en su tentativa en julio. "No contemplo ni trabajo con un escenario de repetición electoral", ha incidido Sánchez.

En estas últimas semanas, varios dirigentes socialistas han señalado que "no habrá otra investidura" si en julio no se consigue formar gobierno, una cuestión que pone en aprietos al Rey, ya que es a él al que le corresponde decidir si se celebra o no otro pleno de investidura, tal y como recoge el artículo 99 de la Constitución.

Gobierno de cooperación

Por otro lado, el presidente del gobierno mantiene su posición y asegura que defenderá su propuesta de gobierno de cooperación con Podemos, al que sigue considerando "socio preferente".

"Hice un Gobierno hace 12 meses donde más de un tercio son personas de prestigio e independientes. Si Unidas Podemos tiene un planteamiento semejante a este, estaría dispuesto a abrirlo", ha señalado también.

Su objetivo, ha dicho, es constituir un Ejecutivo que no dependa de las fuerzas independentistas, y emplaza a populares y naranjas a facilitarlo con una abstención negociada: "La crisis de investidura solo se puede resolver entre los cuatro principales partidos. He propuesto un Gobierno progresista que no dependa de los independentistas, y eso exige el compromiso del PP y Cs".

Ha insistido, por otro lado, en las diferencias que separan a su partido del de Iglesias, en cuestiones como Cataluña, para alejar la posibilidad de un eventual gobierno de coalición con ellos. "Podemos habla de presos políticos, mientras el PSOE defiende que no hay presos políticos, que hay políticos presos que, supuestamente, han cometido una serie de ilegalidades que están siendo dirimidas en el Supremo", ha ilustrado Sánchez.

Reforma constitucional

Pedro Sánchez se ha referido también a la carta enviada este miércoles por un grupo de 66 diputados del PSOE para reclamar a Pablo Casado su abstención en la investidura de julio, que "no conocía", aunque ha dicho agradecer el gesto.

El líder socialista ha adelantado, por otro lado, que el primer "acuerdo de país" que impulsará si es presidente es una reforma del artículo 199 del reglamento de investidura de la Constitución para superar situaciones de bloqueo como la actual, en línea con la demanda que los firmantes de la misiva formularon este miércoles.