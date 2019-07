Pedro Sánchez: "La consulta de Pablo Iglesias supone la ruptura de las negociaciones"

"Estoy sorprendido, frustrado por lo que sucedió el pasado viernes". Con estas palabras empezaba Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, la entrevista que ha concedido este lunes a la Cadena Ser, haciendo referencia a la consulta que Podemos va a realizar a sus bases sobre su investidura. El socialista fue tajante respecto a las negociaciones con el partido morado: "La consulta de Pablo Iglesias supone una ruptura de las negociaciones".

El líder socialista ha considerado que la consulta de Podemos es una "mascarada" y "no recoge la realidad" porque no hace constar las propuestas que le ha hecho a Iglesias, mucho menos esta última que le puso sobre la mesa en la última conversación de la semana pasada.La pregunta de Podemos para la consulta es "absolutamente falsa", ha insistido Sánchez, para quien Iglesias ha dejado claro que no se mueve de su posición y que lo que busca es "justificar una votacióncontraria" a la investidura la semana que viene, en línea, por ejemplo, "con la ultraderecha".

Ofertas del PSOE

Sánchez, en esa lucha por el relato que mantienen el PSOE y Podemos, incidió en que "Iglesias no se movió de su posición en relación a un gobierno de coalición". "El PSOE ha hecho hasta cinco ofertas distintas y Unidas Podemos está en una posición maximalista, propiciando una consulta trucada para justificar que no se apoye mi investidura y voten junto a la ultraderecha", relató el líder socialista.

El presidente del Gobierno en funciones confirmó que la semana pasada ofreció a Iglesias ministerios para "personas cualificadas del ámbito de Podemos", y ha recalcado que es la primera vez que se hace una oferta así en la historia de la democracia, a un partido que, además, ha sido el cuarto en las elecciones.