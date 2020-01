Pedro Sánchez fracasa en la primera votación y sólo tiene un voto de margen para ser presidente el martes

El candidato a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha conseguido la mayoría absoluta necesaria para salir investido en la votación que ha tenido lugar este domingo en el Congreso de los Diputados. El socialista ha contado con 166 'síes, 18 abstenciones y 165 'noes'.

Hay que recordar que para salir elegido como presidente en esta primera votación el candidato a la investidura tendría que haber obtenido mayoría absoluta de apoyos (176 'síes').

En una mañana marcada por la fuerte bronca motivada por el discurso de la portavoz de EH Bildu, con gritos de "terroristas" y "asesinos" lanzados desde las bancadas del PP y de Vox, la política española tendrá que esperar al martes para tener un presidente del Ejecutivo.

Apoyos a Sánchez

Tal y como se ha conocido en los últimos días, el que sería el Gobierno en coalición de PSOE y Unidas Podemos (120 y 35 diputados respectivamente) ha contado con los apoyos positivos del PNV (seis diputados), Más País (dos diputados), Compromís (un diputado), Teruel Existe (un diputado) y BNG (un diputado). Eso sí, la suma final de los 'síes' en esta votación ha sido de 166 y no de 167 por la ausencia por enfermedad de una diputada de En Comú Podem.

Las abstenciones han sido las esperadas tras la sesión del sábado del debate de investidura, ya que aunque el viernes parecía que iban a ser 19 (13 de ERC, cinco de EH Bildu y una de CoaliciónCanaria), Ana Oramas decidió a última hora cambiar su sentido del voto y pasar de la abstención al 'no'.

Con ese 'no' de la formación canaria, el candidato a la presidencia del Gobierno ha contado con 165 votos en contra en esta primera votación de su investidura. Esos votos se han repartido entre los 89 escaños del PP, los 52 de Vox, los diez de Ciudadanos, los ocho de JxCat, los dos de la CUP, los dos de Navarra Suma, el del PRC y el ya citado de Coalición Canaria.

Segunda votación, el martes

Y aunque el resultado de la votación de este domingo permitiría a Pedro Sánchez salir elegido en la que tendrá lugar el martes, 48 horas después de esta primera, ya que la condición para lograrlo es obtener más 'síes' que 'noes, el margen para conseguirlo es mínimo.

En concreto, conque un diputado de los que ha votado hoy 'sí' cambie su voto al 'no', el candidato socialista ya no sería reelegido como líder del Ejecutivo. Otra opción para que pase esto sería que dos de esos diputados del 'sí' no acudiesen a la sesión parlamentaria que tendrá lugar el martes en la Cámara Baja.