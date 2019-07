El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha sido tajante sobre la posibilidad de que Pablo Iglesias sea miembro de un futuro Ejecutivo comandado por el líder socialista: "No se dan las condiciones para que Iglesias sea miembro del Gobierno".

Sánchez, en una entrevista concedida a 'Al rojo vivo', ha explicado que hay tres motivos por los que el líder de Unidas Podemos no puede entrar en el Gobierno: motivos políticos, no garantiza la lealtad de los integrantes de su partido y porque asegura que Iglesias no se fía del PSOE.

"Las conversaciones que hemos tenido con Iglesias no han sido de contenidos, han sido sobre todo de cargos de Unidas Podemos en el gobierno", ha relatado el líder del PSOE.

Sánchez ha considerado que un Ejecutivo en el que estuviera el líder de Podemos "no funcionaría" e incluso "estaría paralizado por las propias contradicciones internas de ese gobierno".

En la entrevista en la Sexta, el líder socialista ha vuelto a expresar así su negativa a la petición de Iglesias de estar en el Consejo de Ministros, el "principal escollo" para el acuerdo, según el líder socialista.

Sánchez, en cualquier caso, ha asegurado que volverá a llamar estos días, y hasta la votación de la investidura, tanto a Iglesias como a los líderes de PP, Pablo Casado, y de Ciudadanos, Albert Rivera, para pedirles que faciliten la gobernabilidad.

El jefe del Ejecutivo, por otro lado, ha negado estar recibiendo presiones para que Iglesias no sea ministro o vicepresidente. "Pues claro que no", ha señalado Sánchez, quien ha dicho actuar siguiendo sus convicciones y el interés general.

Oferta de Gobierno a Podemos

La "oferta" de que algún miembro "cualificado" de Unidas Podemos, que no sea Iglesias, entre en el Ejecutivo permanecerá hasta "la próxima semana", ha manifestado Sánchez.

En concreto, el socialista ha recalcado que su oferta de entrada de miembros de Unidas Podemos, la primera de este tipo que se hace en cuarenta años en democracia, no se refiere a "tecnócratas ni burócratas", sino a personas de ese partido cualificadas que puedan ocupar carteras en el próximo Consejo de Ministros.