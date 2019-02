Sánchez no descarta a ningún partido en sus posibles alianzas postelectorales

Pedro Sánchez ha asegurado que "hay partidos políticos que prefieren un 155 permanente y que viven del agravio territorial para enquistar el conflicto en Cataluña". El presidente del Gobierno, en una entrevista a TVE, ha lanzado además un claro mensaje a Pablo Casado indicando que la respuesta del estado al desafío soberanista "tiene que ser proporcional". El líder del PP pretende un 155 "duro y largo".

El presidente del Gobierno no ha querido especular sobre posibles pactos postelectorales tras las elecciones generales que se celebrarán el 28-A, aunque no ha descartado volver a pactar con los independentistas. Ha relatado que lo importante no es decir con quién se va pactar, sino demostrar a los españoles que se cuenta con un proyecto. También ha advertido de que no se cierra a hablar con nadie.

El 28 de abril "debería servir para unir a los españoles", ha espetado, insistiendo además en la necesidad de que los partidos sean capaces de hablar entre ellos. Por eso, a la pregunta de si no se cierra a pactar con el independentismo del mismo modo que recibió su apoyo en la moción de censura, el jefe del Ejecutivo ha señalado que tampoco se cierra a hablar con Ciudadanos, Podemos o el PP "en múltiples cuestiones" porque lo que necesita el país es "unirse en torno a los grandes proyectos".

La independencia de Cataluña no es posible

Sobre la estrategia del independentismo, Sánchez cree que los líderes secesionistas tienen "pavor a sentarse a dialogar" porque no quiere admitir ante los elementos del soberanismo más radicales que la independencia "no es posible" y que "tiene que volver a la senda constitucional".

Primera medida si es reelegido presidente

El líder del Ejecutivo ha prometido que la primera medida que tomará si es reelegido será la aprobación de unos "presupuestos sociales" y también acometer la "gran transformación" que necesita el sistema educativo. Una transformación que según ha subrayado tiene que afectar a todo el sistema, desde la educación infantil hasta la universitaria o la formación profesional y continua.

Sánchez también ha reconocido que no ha podido derogar la reforma laboral del Gobierno del PP aunque sí se ha trabajado en algunos de sus aspectos lesivos. Pero su compromiso si permanece en La Moncloa es el de aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores y abordar un paquete de medidas en el que estaría también la reforma laboral.

En cualquier caso ha advertido de que para poder hacerlo no necesita los 84 diputados que tiene ahora su partido, el PSOE, sino "muchos más", y eso es lo que tiene que explicar estos meses, lo que no se ha podido hacer por no contar con mayorías suficientes o por el "obstruccionismo" de PP y Ciudadanos.

Entrevista en el telediario de TVE

La entrevista se ha realizado en el despacho que el presidente del Gobierno tiene en su residencia, en donde destaca la mesa que perteneció a la reina Isabel II. Allí, Sánchez ha recibido a las cámaras de TVE para conceder la primera entrevista desde que anunciase el adelanto electoral de las generales previsto para el próximo 28 de abril.