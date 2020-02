Pedro Sánchez augura un camino "difícil, complejo y largo" para la mesa del diálogo con el independentismo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, auguró esta mañana en la sesión de control al Ejecutivo que la mesa de diálogo que se inicia hoy con el independentismo catalán será un camino "difícil, complejo y largo" cuyo punto de destino será "el rencuentro entre catalanes y el reencuentro entre Cataluña y el resto del país".

El líder del PP, Pablo Casado, le reprochó en su turno que la reunión de este miércoles en La Moncloa es "la mesa del despiece de la soberanía nacional, de la solidaridad interritorial y de la igualdad entre españoles". Además, le recriminó que el formato de la cita tenga "la apariencia de cumbre de Estado".

Sánchez replicó a Casado que "de lecciones, las justas", al tiempo que le reclamó "algo de empatía y corresponsabilidad" en este asunto. "Hemos heredado un auténtico fiasco, un auténtico fracaso en el ámbito territorial. Por lo menos, corresponsabilidad en cómo resolverlo", le indicó.

Asimismo, advirtió a la bancada del PP que no se puede defender España si no se le acepta en su diversidad. "Lo dice el señor Alonso quien para explicar la dimisión dijo que había una forma distinta de entender España y de articular la diversidad. El problema de los líderes actuales del PP es que confunden igualdad con uniformidad y no es lo mismo", enfatizó.

"Dar un poco de sí" la Carta Magna

La portavoz de JxCat, Laura Borrás, también utilizó su pregunta para abordar la mesa de diálogo entre el Ejecutivo central y el Gobierno de la Generalitat. Hizo hincapié en que el independentismo se ha manifestado "pacificamente" desde hace 10 años cuando, en su opinión, ha habido un "incumplimiento" de seis sistemas de financiación.

Tras ello, pidió "dar un poco de sí" la Constitución para permitir el derecho de autodeterminación porque "el resultado es que nos vamos" de España al constatar que el voto independentista "no ha hecho más que crecer" en los últimos años.

Sánchez negó la mayor en su turno al subrayar que en las últimas cinco elecciones autonómicas, los partidos independentistas no han logrado la mayoría de votos, la social, sino únicamente la parlamentaria."Tienen que asumir que Cataluña es plural, reconocer a la otra parte de catalanes que no defienden sus postulados".

Al hilo de ello, destacó que hoy se va a producir "un hecho importante" para la política española "después de 10 años de desencuentros, agravios y reproches". "Vamos a empezar el camino de la mesa de diálogo, que va a ser difícil, complejo y largo. El ánimo es que ese camino tenga un destino, el rencuentro entre catalanes y el reencuentro entre Cataluña y el resto del país", resaltó.

Borrás le replicó que "a problemas políticos, soluciones políticas" pues el diálogo es "la base de la resolución de todos los conflictos políticos". "Celebramos que hoy se retome el diálogo porque no tendría que haberse interrumpido. En democracia, el derecho a no dialogar no existe -insistió la portavoz de JxCat. Que no quepa el diálogo en la Constitución, es grave. No hay solución al margen de las urnas. Desbrocen el camino del diálogo y antes el de la represión como dijo Marta Rovira. Sin libertad nunca hay normalidad", concluyó.

Reconocer a la otra parte

El presidente del Gobierno hizo hincapié en que sería "bueno" que el independentismo reconociera al otro para propiciar el diálogo, "de una parte no menor que no comulga con la independencia y la deriva unilateral que quiere dejar atrás el reproche, el agravio, el rencor".

"Son importantes en ese diálogo", dijo dirigiéndose a los diputados de JxCat, "pero no son la totalidad de las fuerzas políticas" sino que representan al Govern de Cataluña. "Vamos con el mejor de los ánimos, de espíritu, queremos que esta mesa dé frutos para el reencuentro necesario entre catalanes", reiteró sobre la cita de la Moncloa de esta tarde.