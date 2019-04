El candidato del PSOE a la presidencia, Pedro Sánchez, ha asegurado que si vuelve a gobernar no habrá un referéndum de independencia en Cataluña. "El independentismo y las derechas saben que la independencia no se va a producir. Yo soy conocido por el 'no es no', y no va a haber ni un referéndum ni la independencia", ha dicho el secretario general de los socialistas en el debate electoral de RTVE.

El candidato popular, Pablo Casado ha preguntado a Sánchez si va a haber indultos a los líderes del 'procés' que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo. "¿Va a haber indultos? Que responda sí o no", ha dicho el líder del PP.

Sánchez se ha negado a responder a esta pregunta asegurando que no va a posicionarse al respecto hasta que haya una sentencia firme. "No hay ningún presidente que haya dicho antes de una sentencia en firme qué va a hacer. No puede haber un indulto preventivo ni tampoco la negación preventiva del indulto", ha explicado.

Pactos con los independentistas

Casado ha echado en cara a Sánchez sus pactos con los independentistas, al tiempo que puesto en valor la labor económica que había llevado a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy que, además, "había llevado a los golpistas" al banquillo y que había aprobado la prisión permanente revisable.

"Quizá por eso el señor Torra y Otegi apoyaron la moción de censura y quizá por ello han dicho esta semana que le volverían a apoyar después de las elecciones generales", ha afirmado Casado, para presentar al PP como la "única alternativa" al Gobierno de PSOE que va a "echarse España a las espaldas y sacar" al país de la crisis.