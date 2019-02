Pedro Duque: "Que levante la mano quien no se haya quedado descolocado por una decisión de Pedro Sánchez"

Durante la mañana de este jueves, en medio del juicio del procés y la incertidumbre por un posible adelanto electoral, el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque ha asistido a Espejo público, el programa matinal de Antena 3 que conduce Susanna Griso.

Duque ha hecho un repaso a los últimos meses en los que ha ejercido como ministro. Puesto que, visto lo visto, parece que llegará a su fin más pronto que tarde. Sin embargo, la entrevista será recordada, seguramente, por una declaración que ha dejado perpleja a la presentadora.

Y es que en cuanto a la posible convocatoria de elecciones generales, Pedro Duque ha asegurado que desconoce lo que pasará en los próximos días. Momento en el que ha dicho: "Que levante la mano el que no se haya visto descolocado por una decisión de Pedro Sánchez".

"Todavía no doy nada por hecho"

El comentario ha provocado una carcajada en Susanna Griso: "¿Me lo dice usted?", preguntaba incrédula la presentadora. "Todavía no doy nada por hecho", replicaba Duque.

Sobre su trabajo como ministro, Pedro Duque asegura haber "aprendido mucho, como en toda experiencia complicada y dramática en la vida".

También ha tenido buenas palabras para el equipo de ministros con el que ha compartido el Ejecutivo socialista. Un equipo, dice, "que desde el punto de vista técnico trata de arreglar las cosas".

Sobre la manifestación de Colón

También ha hablado sobre la manifestación de Colón del pasado domingo, en la que la derecha se movilizó contra las políticas en Cataluña del Ejecutivo de Pedro Sánchez, así como la figura del relator que ideó el Gobierno para mediar con los independentistas.

"Van a hablar unos señores de partidos que hace tiempo que no hablan, no entiendo de estas cosas pero la lógica sí que la entiendo, estos señores tendrán que hablar, no sé dónde estaba el lío", ha reconocido.