El presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, quiere que haya Gobierno en diciembre, a pesar de las dificultades experimentadas tras el 28-A. Para ello, ha anunciado que el próximo domingo presentará un plan de choque contra el bloqueo político que quiere aplicar tras las elecciones del 10-N.

Sánchez, en una entrevista en Telecinco, ha asegurado que entre las medidas de ese plan estará que se forme un Gobierno "cuanto antes". "Voy a proponer que haya Ejecutivo para el mes de diciembre", ha dicho. Además, ha afirmado que si está al frente del Ejecutivo "presentará el techo de gasto a principios de enero” para poder tener los Presupuestos Generales del Estado en el "primer trimestre" de 2020.

Para el líder socialista, las encuestas, que le están otorgando bueno augurios para el próximo 10 de noviembre, son solo "un termómetro". "Da igual que den mas o menos apoyos al PSOE, los ciudadanos dicen claramente que si queremos romper con el bloqueo tenemos que concentrar el voto en aquellas formaciones que tienen mas opciones de gobernar", ha añadido.

Además, entre esas medidas, ha aseverado, estará la petición de que no hayan "vacaciones" parlamentarias y que los meses de diciembre y enero sean hábiles en las Cortes Generales.

Sánchez se ha escudado en que "en cuarenta años de democracia no ha habido apenas mayorías absolutas" es España y asevera que en este país "solamente hay dos alternativas, avanzar o bloquear". Hablando de Podemos en pasado, el presidente del Ejecutivo ha insistido en que su ideal es un gobierno progresista y ha asegurado que el "nunca" ha dicho de "no compartir el poder".

Según el secretario general del PSOE, el líder de la formación morada, Pablo Iglesias, "tiene una forma curiosa de buscar y trabajar a sus aliados". "No voy a pedir la abstención gratis", asegura, pero para "un gobierno en coalición se debe asegurar que funcione y no se paralice por decisiones internas".

En relación a Ciudadanos y PP, el socialista ha reiterado que "hay formaciones que solo han bloqueado" la situación política. En alusión a ambas formaciones, Sánchez opina que se le está "dando una influencia a la ultraderecha que los ciudadanos no han dado".

"Se levantó un veto inexplicable en toda Europa, no solo en España, y se abrazó a la ultraderecha. El pacto del abrazo con Rivera es ciencia ficción (...) Mi relación con él se rompió cuando abrazó a Vox", ha añadido. A Sánchez le "sorprende" que "ninguna formación de la derecha se haya desmarcado" del partido de Santiago Abascal.

Respecto a Cataluña, el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno ha afirmado que su obligación es "garantizar la convivencia". Sin embargo, para eso, ha continuado, "tienen que cumplir con lo dictaminado por el Tribunal Constitucional". "Si no, estarían incurriendo en delitos penales", ha dicho.

El Gobierno ha contemplado "todos los escenarios": el de la Ley de Seguridad Nacional y la aplicación del artículo 155. El socialista ha confirmado que un gobierno en funciones puede aplicar cualquiera de ellas. "Estamos dispuestos a dialogar, pero se tiene que cumplir la ley", ha añadido para asegurar que esta está por encima del diálogo.

Si en Cataluña si no hay ninguna irresponsabilidad, ha dicho, no van a decidir nada "extraordinario". No obstante, "si se quiebra el orden constitucional, el Gobierno actuará con firmeza democrática, proporcionalidad y unidad", ha indicado.

Sánchez ha criticado, además, la propuesta de la moción de censura impulsada por los naranjas contra el president de la Generalita, Quim Torra, que nació muerta por no contar con los apoyos necesarios. "Me gustaría que dejáramos a un lado las iniciativas partidarias, las iniciativas parlamentarias que fortalecen al independentismo", ha dicho.