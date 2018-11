El 'pasteleo' con el CGPJ abre grietas en el PSOE: "Dijimos que no lo haríamos"

El PSOE acepta por disciplina el acuerdo al que han llegado el Gobierno y la ministra de Justicia, Dolores Delgado, con PP y Podemos para repartirse en cuotas de vocales el nuevo Consejo General de Poder Judicial; de hecho, este martes en la reunión de Grupo Socialista nadie en presencia de la portavoz y vicesecretaria general, Adriana Lastra, abrió la boca para cuestionar el cambio de opinión de Pedro Sánchez.

"No hay nada más democrático que los representantes de la ciudadanía puedan valorar y votar" a los miembros del CGPJ, dijo ella en rueda de prensa horas después de esa cita a puerta cerrada. "En ese viejo debate (el del sistema de elección), el PSOE se mantiene en lo que ha dicho siempre, que es que lo importante es que el Consejo sea independiente, acierte en sus decisiones y gobierne bien a los jueces".

Pero hay mar de fondo. En cuanto uno rasca un poco y habla en privado con diputados, senadores y representantes de todos los sectores, desde sanchistas acérrimos hasta quienes apoyaron a Susana Díaz en las primarias de hace un año, hoy políticamente desactivados, el diagnóstico es unánime: "Estamos haciendo lo que dijimos que no haríamos".

Mi compromiso: regenerar la vida democrática es hacer un CGPJ verdaderamente independiente del Gobierno. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 9 de diciembre de 2014

Este tuit de hace cuatro años, cuando el hoy presidente del Gobierno era solo un recién elegido secretario general del PSOE, fue rescatado el lunes convenientemente por Albert Rivera para aguar la buena nueva del acuerdo entre socialistas y populares. "Es que es verdad eso que nos crítica Ciudadanos", reconoce un diputado a este periódico, "y eso nos va a pasar factura entre el electorado, que tiene buena memoria".

El reparto "obsceno" de cromos con el PP, dice otra exdirigente consistente en: "Tú te quedas con la Presidencia para Manuel Marchena, pero yo sumo la mayoría con Podemos" y, de paso, le doy unas vocalías a Pablo Iglesias "para que no se diga". El problema es que la formación morada se siente engañada y eso puede complicar todavía mucho el acuerdo porque, con Cs fuera, se necesita el apoyo expreso de Podemos a la lista de vocales.

Podemos avisa: todavía no hay acuerdo

Para colmo, la portavoz adjunta en el Congreso, Ione Belarra, avisó este martes que todavía no da por cerrado ningún acuerdo, porque van a presionar hasta el final para que la Presidencia del Tribunal Supremo recaiga en una de las magistradas, no en un hombre y menos el conservador Marchena; es decir, que "puede que todo el desgaste no haya servido para nada", lamenta el representante de una federación.

"Hasta que no se cierra y se pone el papel sobre la mesa no se puede dar ningún acuerdo por cerrado, seguimos hablando", dijo Belarra tras asegurar que ellos no están en fase de anunciar nombres, como han hecho PSOE y PP, sino en asegurar que los vocales entran por razones de mérito y capacidad y no de "simpatía con determinadas opciones".