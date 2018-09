Otra 'marcha atrás' de Robles: pasa la pelota al Congreso con los militares mayores de 45

La ministra de Defensa Margarita Robles planteó este miércoles ante el Congreso de los Diputados que existen dificultades jurídicas para aplicar una moratoria que suspenda temporalmente la salida de las Fuerzas Armadas de militares de tropa y marinería al cumplir los 45 años, como contempla la Ley aprobada en 2006 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Durante la interpelación urgente presentada por Unidos Podemos, Robles aseguró que su departamento estudia "la viabilidad" de llevar a cabo algo que, por otra parte, aprobó el Congreso el pasado mes de febrero. Lo hizo a través de una Proposición No de Ley impulsada por el grupo morado y que contó con los apoyos tanto del propio PSOE como de Ciudadanos.

Sin embargo, tras acceder al Gobierno, Robles ha tenido que frenar la moratoria que sí apoyó desde la oposición. La ministra de Defensa aseguró estar analizando "las razones económicas y técnicas" que podrían permitir -o no- implementar la iniciativa. Eso sí, aunque no la descartó por completo, se encargó de dejar muy claro que los informes que su gabinete maneja hasta el momento reflejan "la dificultad jurídica de la moratoria".

Por ello se remitió al resultado final de los trabajos de la subcomisión de Defensa que los propios socialistas impulsaron en la Cámara Baja hace algo más de un año para intentar encontrar una solución al problema. En este sentido, instó a los grupos a seguir trabajando para aportar "propuestas realistas". "Somos conscientes de que después de una década han salido a relucir las fortalezas y las debilidades de la Ley y que no todas las previsiones legales han funcionado como se esperaba", reconoció Robles.

La norma sólo permite quedarse dentro de las FFAA a aquellos que adquieran la condición de militar de carrera antes de cumplir los 45 años. Después, el Estado les asigna una paga de 600 euros al mes a estos militares, que no cuenta para la pensión ni da derecho a Seguridad Social. Además, ningún curso que hayan realizado tiene homologación en el INEM a la hora de buscar trabajo en la vida civil.

"Son servidores públicos que han dado los mejores años de su vida. ¿Los podemos dejar tirados?", preguntó a la ministra el encargado de defender la interpelación, el diputado de Unidos Podemos Juan Antonio Delgado. La titular de Defensa dijo estar "preocupada", aunque echó balones fuera y recalcó que una moratoria de este tipo implica un cambio legal que no compete al Gobierno. Señaló además que podría repercutir en el número de efectivos de las Fuerzas Armadas o en el Presupuesto. "¿Que hace falta dinero? En el último Consejo de Ministros consiguió usted más de 4.000 millones de euros para la industria armamentística", le respondió Delgado.

Paralizar las salidas

La respuesta de la ministra no convenció ni al diputado ni a los representantes de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) y de la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) que asistían al debate desde la tribuna de invitados. "El Partido Socialista no puede decir una cosa en la oposición y decir otra cuando está en el Gobierno", le reprochó Delgado durante su turno de réplica. "No se puede venir a decir que las personas son lo mejor que tiene las FFAA y después darles la espalda", apostilló.

"La PNL era muy clara: paralizar las salidas mientras se implementa lo que el dictamen de la subcomisión diga en su día. Me parece muy bien que hablemos de futuro pero, ¿qué pasa con el presente?", se preguntaba el Secretario de Organización de AUME, Jorge Bravo, en declaraciones a este diario. "La ministra ha dicho que hace falta buscar un encaje legal que es difícil. Pero nosotros no lo vemos tan difícil; para eso hay un Parlamento y un Ejecutivo que tiene la posibilidad de usar Reales Decretos. Lo que falta es voluntad política para acometer esos cambios", añadía.

"Nos ha dejado fríos porque ha venido a decir que, a corto plazo, el problema no va a tener solución. Y tenemos ya a más de 800 compañeros que han abandonado las FFAA. El año que viene serán otros 1000 y, de aquí a diez años, 7000", lamentaba el presidente de ATME, Juan Carlos Tamame. Además de ellos, también asistió a la sesión parlamentaria el exJEMAD y secretario general de Podemos en la ciudad de Madrid, Julio Rodríguez. Desde AUME reclamaron asimismo caminar hacia "una nueva ley con un nuevo modelo de tropa y marinería integral para todos los militares de las FFAA".

Aunque los militares entran sabiendo que la relación laboral termina cuando cumplen 45 años, la ley contempla que Defensa debe ofrecer formación complementaria para prepararles para el mercado laboral una vez cumplan los 45. En este sentido, Robles repasó algunas medidas implementadas por su equipo para tratar de paliar la situación, como cursos de formación o reserva de plazas en otros cuerpos de seguridad del Estado.