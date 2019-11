Los partidos apuran el cierre de campaña para rascar los últimos votos antes del 10-N

Los líderes de los cinco principales partidos que concurren a las elecciones generales del domingo han cerrado este viernes sus campañas electorales en Madrid o Barcelona y sólo el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, que se ha desplazado en un avión privado contratado por el partido, ha estado en las dos ciudades en la misma tarde.

PSOE

El jefe del Ejecutivo y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ha cerrado este viernes la campaña del PSOE a las generales del domingo ante 3.000 personas en Barcelona presentando a los socialistas como la "esperanza" de Cataluña y España frente al extremismo que representan los independentistas y los "franquistas" de Vox.

En un mitin en el Pabellón Textil de la Fira de Barcelona, Sánchez ha presumido de ser el primer presidente del Gobierno que cierra una campaña de las generales en Barcelona y ha reivindicado que la Cataluña a la que representan los socialistas es la que "quiere convivencia y no confrontación", la del "orden democrático y la no violencia", la de "las soluciones y no del conflicto".

PP

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha cerrado la campaña electoral pidiendo a los votantes de Ciudadanos y de Vox que elijan la "papeleta" del PP en las elecciones de este domingo para poder "sacar" a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa. Eso sí, también ha solicitado un "voto prestado" a los socialistas a los que "duele España" ante la "gravedad" del país por la crisis territorial y económica.

"Pedimos lo más sagrado que hay en democracia, que es el voto. Quiero dirigirme a todos, pero en particular a aquellos que en algún momento votaron al PP pero decidieron dejar de votarnos", ha arrancado su discurso en un acto en el invernadero de la plaza de toros de Las Ventas, ante unas 3.500 personas, según fuentes del partido -han completado el aforo de 2.400 personas, si bien más de un millar se han quedado fuera del recinto-.

Ciudadanos

El líder de Ciudadanos y candidato a la Presidencia del Gobierno, Albert Rivera, se ha comprometido este viernes, último día de la campaña de las elecciones generales, a unir a los españoles y defender la libertad como contraposición a quienes promueven el odio y la imposición.

"No sé cuántos escaños tendrá la libertad y cuántos tendrá el odio, cuantos escaños tendrá la igualdad y cuántos la imposición o la superioridad moral de los nacionalistas, cuántos escaños tendrá la honradez y cuántos la corrupción", ha dicho en el Palacio de Congresos de Barcelona ante más de mil personas.

Podemos

El secretario general de Podemos y candidato de Unidas Podemos a la Presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias, ha llamado este viernes, último día de campaña, a que el voto para los morados sea importante el 10 de noviembre porque sólo así podrá haber un Gobierno de coalición que defienda a la mayoría social y a la democracia de los intereses de las élites del país.

En el mitin de cierre de campaña ante cerca de 5.000 personas en el Pabellón 1 del IFEMA de Madrid, Iglesias ha vuelto a incidir en que tras las generales volverán a tender la mano al PSOE dejando de lado los reproches. Señala que solo así habrá una mayoría parlamentaria amplia "imprescindible" para tener estabilidad.

Vox

El presidente de Vox, Santiago Abascal, quiere "ganar" las elecciones generales del próximo domingo. Y para ello ha cerrado la campaña electoral pidiendo el voto a simpatizantes de derecha e izquierda. "Queremos el apoyo de todos los españoles para crear una gran alternativa patriótica y nacional", ha proclamado.

Vox ha elegido de nuevo la plaza de Colón de Madrid para el último acto de campaña, un lugar que ya se ha convertido en "talismán" de la formación. Abascal ha presumido de que su partido es el único que "se atreve" a convocar a sus simpatizantes en este lugar ante el temor de las demás formaciones a no llenarlo.

Más País

El candidato de Más País a la presidencia del Gobierno, Íñigo Errejón, ha cerrado la campaña electoral este viernes "en casa", en Madrid, donde ha llamado a "recuperar" la victoria progresista del pasado 28 de abril, que fue "malograda por unos irresponsables", y ha pedido el voto para dar poder a la derecha.Arropado por la exalcaldesa de la capital y cabeza de lista de Más Madrid en las elecciones municipales del 26 de mayo, Manuela Carmena, Errejón ha hecho lleno en el Pabellón Satélite de Madrid Arena, donde se ha habilitado espacio para 1.000 personas.