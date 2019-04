Los partidos han aprovechado hasta el último momento la campaña electoral para pedir a su electorado que se movilice este 28-A. Pedro Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera, Pablo Iglesias y Santiago Abascal, los candidatos de las formaciones que más respaldo han obtenido en los últimos sondeos publicados, se han rodeado de los suyos para dar por finalizada dos intensas semanas de mitines, actos y discursos por toda España.

Madrid ha sido el lugar elegido para el cierre de campaña de PP, Unidas Podemos y Vox; mientras, tanto el PSOE y Ciudadanos han decidido cerrar estas dos semanas en Valencia, coincidiendo además con el cierre de la campaña de las elecciones autonómicas valencianas.

Partido Popular

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha apelado este viernes a los posibles votantes de Vox para que en las elecciones generales de este domingo apoyen al PP porque, según ha dicho, su partido es "el que más ha hecho por España". Tras asegurar que hay que pensar el voto "con la cabeza", ha reivindicado el "centro ideológico" para su partido y ha presumido de saber pactar tanto a la izquierda como a la derecha.

Casado se ha pronunciado así en el mitin de cierre en el 'WiZink Center' de Madrid, antiguo Palacio de Deportes, que ha reunido a más de 8.000 personas, según fuentes del PP. Además, ha estado arropado por los 'barones' territoriales del Partido Popular, como el gallego Alberto Núñez Feijóo, el andaluz Juanma Moreno, el murciano Fernando López Miras o el castellanoleonés Juan Vicente Herrera, entre otros.

En su discurso, y ante el crecimiento de Vox que recogen las encuestas, Casado ha pedido pensar con la cabeza antes de depositar el voto en la urna este domingo. "Tenemos que pensar el voto con la cabeza y tener a España en el corazón, por supuesto, pero pensar las razones que tienen que hacer que nuestro futuro esté garantizado", ha afirmado, para subrayar que el PP es el que "más ha hecho por España".

También ha reivindicado el centro político al arrancar su extenso discurso, que ha puesto broche final a la campaña. "El PP siempre ha estado, está y estará en el centro. Somos el centro ideológico y la columna vertebral de este país", ha aseverado, para confiar en las posibilidades del PP a pesar de que les dan "por abatidos".

PSOE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este viernes el voto para el PSOE porque ganar no significa gobernar y "si no gobernamos, no ganamos" y ha alertado junto a la vicepresidenta, Carmen Calvo, del "peligro" que supone el PP de Pablo Casado, que hoy ha puesto la "alfombra roja" a Vox.

A unas horas del cierre de campaña en Valencia y en un acto en el auditorio de Entrevías, barrio de Madrid donde el PSOE gana históricamente las elecciones, Sánchez ha apelado al voto de los indecisos y ha cargado contra el líder de Cs, Albert Rivera, que "se mueve mucho" y tiene "un armario tan ancho" que caben "todas las chaquetas: la socialdemocracia, el centro, la derecha y la ultraderecha".

Ciudadanos

El líder de Ciudadanos y candidato a la Presidencia del Gobierno, Albert Rivera, ha animado este viernes a los españoles a "darse el gustazo" el próximo domingo cuando vayan a votar y escoger la papeleta que permitirá echar a Pedro Sánchez y, al mismo tiempo, llevar a Cs a la Moncloa.

"Daos el gustazo" y "coger la papeleta naranja que vale doble, porque por una cara echas a Sánchez y por la otra llevas a Ciudadanos a la Moncloa", ha señalado durante un mitin en Valencia, advirtiendo de que si el presidente del Gobierno continúa en el poder "con los separatistas y Podemos", España "seguirá bloqueada".

En cambio, la formación naranja quiere "poner en marcha España", impulsando las reformas pendientes, y tiene "el único proyecto que une a los españoles", ha asegurado Rivera, que ha acusado a Sánchez de intentar "dividir y polarizar" a la sociedad y "alimentar a los populismos para que se enfrenten al resto". "Es una grave irresponsabilidad", ha añadido.

Según ha manifestado, Ciudadanos nació "para echar a personajes como Sánchez de la Moncloa, para que nadie vendiera el país a los que quieren romperlo, para que los populistas no llevaran la economía y para gobernar España", un objetivo que ve posible conseguir en estas eleccionesgenerales.

Porque aquí "se respira victoria" y esta campaña tiene "el equipo con más ganas y con más ilusión", mientras otros partidos "están tristes y desinflados", ha destacado.

Unidas Podemos

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias, ha pedido en este último día de campaña el voto para su formación porque aunque "los poderosos tienen más poder" que la sociedad, "el domingo es un día extraño porque ese día el voto de cualquiera vale igual que el voto de Botín, que el de Florentino Pérez y que el de Villar Mir".

En un mitin en la Cúpula del Milenio en Valladolid ante unas 800 personas, Iglesias ha señalado que si bien no es suficiente ir a votar el domingo para que haya democracia, sí que puede servir para que haya "una buena ración de verdades democráticas de la mayoría" para proteger sus intereses.

Vox

El candidato de Vox a las elecciones generales, SantiagoAbascal, ha erigido este viernes a su formación como el único partido capaz de garantizar el mantenimiento de la unidad nacional, que cree que se debe defender "con todas las consecuencias". Y ha avisado de que este domingo está en juego el futuro de España: "O el pacto de la traición o una alternativa patriótica", ha advertido.

El acto de cierre de campaña ha reunido en una desbordada plaza de Colón de Madrid a los cuatro dirigentes de Vox que ya se han convertido en el núcleo duro del partido: Abascal, Javier Ortega-Smith, Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio. Miles de personas --más de 20.000 según los organizadores-- han arropado a sus líderes en el último acto electoral antes de la jornada de reflexión.

Abascal ha dicho que Vox es solo un instrumento para la defensa de España, solo unas siglas que incluso es capaz de "despreciar", pero ha insistido en que actualmente es el único "instrumento" capaz de garantizar la unidad nacional y la libertad de los españoles que, a su juicio, están siendo atacadas por "socialistas, comunistas y separatistas".

"El próximo 28 de abril nos jugamos el futuro de España. O la desaparición o la continuidad histórica de nuestra patria. O miseria socialista o prosperidad de nuestros hijos y nietos. O la dictadura progre o la libertad de los españoles. El día 28 elegimos entre la 'antiespaña' o la España viva y no vamos a permitir ni la destrucción ni el suicido de España", ha proclamado pidiendo por última vez a los votantes que el domingo llenen de papeletas "rojigualdas" las urnas.