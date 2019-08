El presidente del Parlamento Europeo pide ayuda urgente para los migrantes del 'Open Arms'

El presidente del Parlamento Europeo, David Maria Sassoli, ha enviado este jueves una carta al jefe de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en la que pide asistencia humanitaria urgente para las 121 personas a bordo del barco de la ONG catalana Proactiva Open Arms y una distribución "justa" de los migrantes.

En la misiva, el italiano ha instado a Juncker y al comisario de Migraciones, Dimitris Avramopoulos, a abordar esta situación de "emergencia" coordinando una "rápida intervención humanitaria" y organizando una "distribución justa de los migrantes".

"En un momento en el que el interés propio parece ser la norma, debemos cumplir totalmente nuestro deber", ha apuntado el nuevo presidente del Parlamento Europeo. "Si la UE se mantuviera indiferente a su destino, estaría añadiendo sufrimiento al sufrimiento y estoy seguro que esto no es lo que los guardianes de los Tratados europeos creen que es lo correcto", ha añadido.

Sassoli ha valorado que el trabajo del Ejecutivo comunitario en labores de asistencia a los estados miembro en caso pasados ha sido "admirable" y ha cumplido "completamente" con los valores fundadores del bloque comunitario y los acuerdos internacionales. Sin embargo, apunta, "esta vez no parece que vaya a haber una ayuda inminente".

El presidente de la Eurocámara ha asegurado saber que cualquier respuesta su petición de ayuda humanitaria "debe ser voluntaria", pero ha recordado que la situación es "grave" y requiere una intervención "inmediata" porque "los pobres no pueden esperar" ni "intelectualmente" ni "emocionalmente".

Además, ha criticado que mientras el "destino" de todas las personas que han sido rescatadas en el mar Mediterráneo está siendo "explotado" para objetivos políticos por los gobiernos, a lo que acusa también de ignorar las repetidas peticiones del Parlamento Europeo para adoptar la reforma del reglamento de Dublín.

"Cada vez que un barco llega a aguas europeas, se repite la misma escena y se esparce la misma retórica", ha lamentado Sassoli en la carta.

La Comisión Europea, no obstante, ha repetido varias veces en los últimos días que no tiene competencias para coordinar operaciones de búsqueda y rescate en el Mediterráneo ni para designar un puerto para permitir el desembargo de las personas rescatadas, al tiempo que ha insistido en que no ha recibido ninguna petición de un país de la UE para que ayude a coordinar a distribución de las mismas.