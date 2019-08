La pareja del jefe de Podemos La Rioja se hace con la consejería 'morada' en la región

Otro culebrón en el partido de Pablo Iglesias, esta vez por la asignación de los cargos públicos en La Rioja después de la firma del pacto de gobierno con la socialista Concha Andreu. Raquel Romero, la única diputada autonómica de Podemos en la región, cerró una coalición de gobierno con el PSOE en la que Podemos tendrá una consejería, la de participación, cooperación y derechos humanos. Sin embargo, poco después de la firma del acuerdo, Kiko Moreno, el secretario general de Podemos La Rioja, logró que su pareja, Nazaret Martín, ocupe el cargo.

En el trasfondo de la política local se manifiesta otra vez la lucha interna en el partido morado. Con una paracaidista, Romero, elegida por la dirección nacional para acallar a los críticos y que acabó acercándose a ellos. Pidió auxilio a un equipo de dirigentes de Podemos provenientes de Castilla-La Mancha, a los que prometió cargos en el caso de sellarse el pacto con el PSOE.

Se trataría de unos nueve cargos dependientes de la consejería, pero que la dirección de Podemos La Rioja, afín a Iglesias, quiere ocupar. El temor es que, a través del gobierno regional, se puedan colar dirigentes contrarios al tándem Iglesias-Montero. Desde Podemos algunos hablan de "nepotismo", mientras que otros intenta quitar hierro al asunto y afirman que el asunto no es trasladable a la situación del secretario Iglesias.

Acumulación de cargos

La decisión de promover a Martín como consejera en lugar que Romero se tomó en la gestora que lidera el partido morado en La Rioja (la gestora se nombró después de que el proceso de primarias fue anulado por una denuncia). En esa gestora, formada por Romero, Garrido y Miguel Reinares (además de otros dos miembros, pero sin derecho de voto), la diputada de Podemos se quedó en minoría. El 18 de agosto tuvo que asumir su derrota.

La propia Romero, muy sorprendida por lo ocurrido, rompió a llorar a la salida de la Asamblea de La Rioja, tal y como ha recogido la prensa local. "Me ha escrito una persona a la que quiero mucho, me he emocionado, no quería que se notase y me he salido de la Cámara", comentó la diputada.

Al anunciar esa decisión, la gestora agradeció el trabajo de Romero, pero argumentó que el código ético del partido impide la acumulación de cargos, y que era más adecuado que la consejera morada no fuera la diputada en la Asamblea. La nueva consejera era hasta ahora la secretaria del grupo municipal de Unidas Podemos en Logroño, además de ex jefa de campaña y secretaria de Organización.

No es la primera vez que en Podemos se asiste a una convergencia política y sentimental entre varios dirigentes. Además de Iglesias y Montero, muy sonada fue la relación entre Íñigo Errejón y Rita Maestre. Ahora el esquema parece repetirse en La Rioja, con la pareja Moreno-Martín al mando del partido en esa región y ahora de la consejería en el gobierno de Andreu.