Los papeles de Villarejo 'resucitan' a los viejos enemigos de FG

Las grabaciones y documentos del comisario jubilado José Manuel Villarejo sobre los informes que presuntamente realizó para el ahora presidente de honor de BBVA, Francisco González, conocido en el mundo financiero con las siglas 'FG', para impedir en 2004 el asalto de Sacyr al banco, han 'resucitado' a sus viejos enemigos.

Y en este grupo de antagonistas están el ex presidente de Sacyr, Luis del Rivero, quien habría encabezado la OPA que pretendía apartar a FG de la presidencia del banco; pero también los antiguos directivos de BBVA Vicente Benedito; y José Domingo de Ampuero, entre otros.

Los tres primeros ya han interpuesto una querella contra BBVA y Francisco González por los presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos relativos a la intimidad. A estos habría que incluir al exministro Miguel Sebastián y al exvicepresidente de la CNMV Carlos Arenillas, dos de los supuestamente espiados por Villarejo por encargo de FG.

Según adelantó Vozpópuli, Villarejo hurgó para BBVA en la vida personal de Sebastián. Además, el excomisario cobró un 'bonus' tras fracasar en febrero de 2005 la OPA de Sacyr contra BBVA, cuyo presidente era Francisco González.

"Ha comenzado la guerra"

El exministro del PSOE Miguel Sebastián ultima una demanda dirigida contra BBVA, a quien acusa de contratar al excomisario Villarejo para utilizar sus informaciones con fines ilícitos. "La guerra ha comenzado", ha llegado a asegurar en una conversación informal, según informó Europa Press.

En su denuncia, Del Rivero sostiene que la "violación masiva" de la intimidad de los espiados por parte de Villarejo fue "aparentemente inducida por responsables de la entidad BBVA mientras detentaba la presidencia ejecutiva Francisco González". Según la información periodística, prosigue la denuncia, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, la entidad bancaria contrató a Villarejo a través de la mercantil V&V Development para conseguir determinada información en beneficio de González.

En una entrevista concedida a Intereconomía TV, Del Rivero ha dado un paso más y ha cargado contra FG, al mismo tiempo que ha rechazado haber tenido cualquier relación con la elaboración de un dosier sobre la sociedad FG Valores, empresa de Francisco González.

"Desventaja con González"

"Cuando nos hablaron de la existencia de ese dosier, sobre FG Valores, yo les dije que Sacyr no quería saber nada de ese dosier por una razón, nosotros éramos gente ajena a la mafia, si entrábamos en el juego de la mafia, íbamos a salir perdiendo, porque el juego de la mafia, como no éramos mafiosos, no lo sabíamos entender", ha destacado Del Rivero, que ha explicado que el dosier se lo ofreció "alguien cercano a los señores Marañón de Lis y José María Caínzos". Estas personas eran dos exdirectivos de BBVA que fueren relevados tras el fracaso de la OPA de Sacyr al banco.

En la entrevista, Del Rivero ha apuntado directamente a Francisco González, y ha asegurado, de forma literal: "Los que manejan los dosieres son gente que pertenece a la mafia, y por lo tanto, ahí estábamos en desventaja total con el señor González, como luego se pudo ver, y por tanto no tuvimos ninguna relación con el famoso dosier".

Un informe de la Intervención General del Estado (IGAE) encontró una deficiencia contable de 872 millones de pesetas (5,24 millones de euros) en el balance de 1993 de FG Valores, que se habría disimulado con la reestructuración de operaciones internas del grupo a través de movimientos contables, según informó el diario El País citando fuentes de la Fiscalía Anticorrupción, que acabó archivando la investigación.

En las grabaciones

En las grabaciones de Villarejo adelantadas por Vozpópuli, se puede oír cómo el comisario Enrique García Castaño, alias El Gordo, aseguraba a Villarejo que un empleado de Iberdrola, Antonio Serra, le había informado sobre Luis del Rivero: "Me dice que Luis del Rivero no es nada. Es un empresario como Entrecanales, que tiene 500 o 600 millones de euros de patrimonio".

Para García Castaño, que supuestamente alude a las palabras de su amigo, la fortuna de Del Rivero no era suficiente para hacerse con el banco. "Hay que responder con un patrimonio de una empresa que tenga una bolsa de acciones de miles de millones", destacó el agente, que completó su opinión sobre el empresario Del Rivero: "Además, es un mediocre, ese no manda ná, tú no les hagas caso cuando digan eso, tú dile a Julito que no haga caso cuando le digan que Luis del Rivero es el capo, ese no es nada".

En ese momento de la conversación, Villarejo toma la palabra para explicar que había comido con Antonio Serra: "Y le conté parte del tema y le dije, más o menos, cuál era mi impresión de lo que va a pasar, y le marqué las pautas y coincidimos en que la operación está reventada", completó el comisario jubilado.