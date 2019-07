Page confía a un "chaval" de 28 años una consejería de 200 millones

"Tengo la experiencia que corresponde a un chavalde28 años", afirma sin rodeos Ignacio Hernando (1991), en conversación con Vozpópuli. Su nombramiento como nuevo consejero de Fomento de Castilla-La Mancha ha sido uno de los más llamativos, toda vez que resulta ser el de la persona más joven en liderar una cartera autonómica en España. Y no cualquier consejería, sino una de las más importantes en la Comunidad con un presupuesto estimado en unos 200 millones de euros anuales (antes de 280 pero ahora con algunas competencias transferidas a otras consejerías), según apunta el propio Hernando.

"Apostar por la gente joven es marca de la casa aquí en Castilla-La Mancha, no es solo cosa mía", asegura el flamante consejero de Fomento, consciente de su llamativa juventud.

"No le conocía a Emiliano de nada, escuchándome hablar en los mítines, decidió apostar por mí"

Su carrera hacia la política comenzó en 2012 cuando, tras obtener un grado en Ciencias Políticas, Filosofía y Economía en la Universidad británica de York, se topó con un dilema: "¿Me quedo en Inglaterra trabajando en consultoras o regreso a España y sigo mi sueño ayudando a la gente?".

Finalmente, se inclinó por lo segundo. Empezó en un banco de alimentos y luego, a trabajar como profesor de inglés en una academia de Albacete. Tiró de idiomas también para colaborar con su mayor pasión, el club de baloncesto en silla de ruedas AMIAB.

Director de Comunicación de la Comunidad a los 24

"Fichamos a muchos jugadores ingleses y alguien les tenía que traducir las cosas", dice, entre risas. "Fui parte del paso del equipo de amateur a profesional. El equipo acabó saliendo campeón de España y Europa y, es a día de hoy, el logro que más valoro de mi vida".

Los logros de su equipo los vivió ya desde fuera. Activo militante de las juventudes socialistas manchegas, con tan solo 24 años, Emiliano García-Page, entonces flamante presidente de la Comunidad, decidió ficharle para su equipo de Comunicación.

"No le conocía de nada, escuchándome hablar en los mítines, decidió apostar por mí. Fue una gran sorpresa que me eligiera para llevar a cabo la dirección de la comunicación del Gobierno con el desplazamos a María Dolores de Cospedal", dice 'Nacho'.

La 'escuela Bono'

De tal palo, tal astilla dice el refrán que, al cabo de cuatro años juntos, parece mantenerse vigente. "Emiliano está siguiendo conmigo la marca de la casa, haciendo una escuela de la que él es el quizá el ejemplo más histórico: se convirtió en portavoz del gobierno de José Bono en la Comunidad con 25 años (había sido antes concejal suyo en Toledo con 19). Pero hay más casos, sin ir más lejos, una tercera parte de la lista socialista en Cuenca era gente menor de 30 años".

El propio Hernando dice ser, igualmente, consciente del desafío que le espera particularmente a él. "Es una consejería con responsabilidad de muchas inversiones, sobre todo en materia de carretera, y en la que se trata de aprobar proyectos que permitan que en nuestro medio rural inviertan empresas del sector agroalimentario, algo muy importante para nosotros. Se trata de aplicar una filosofía de hacer las cosas que responda al metabolismo de una región", dice el nuevo consejero, que aún así recuerda que la gestión económica de su área no depende solo de él.

"Que la gente joven participe es incongruente con pedir requisitos"

"Tendré que negociar con el consejero de Hacienda y con el ministro Ábalos, que espero ya sea pronto como ministro y no en funciones, y al que quiero convencer de que hay una España pendiente de la M-30 para afuera. En cualquier caso, hay muchos actores que intervienen en la gestión del dinero. Esto es muy serio. Hay también un gasto de personal, de funcionamiento del edificio, técnicos. No soy solo yo, hay muchos actores que intervienen en la gestión de los 200 millones", dice Hernando.

"Que la gente joven participe es incongruente con pedir requisitos", remacha. "La mía era una de las carreras universitarias más complicadas para acceder. En Inglaterra ya ejercí de representante en el sindicato de alumnos, gestionábamos presupuestos de miles de libras".

En Inglaterra ya ejercí de representante en el sindicato de alumnos, gestionábamos presupuestos de miles de libras"

En paralelo, confiesa que aún no ha podido terminar el Máster en Economía Internacional y Relaciones Laborales en León que cursaba a principios de 2015 cuando se presentó a las elecciones a la Secretaría General de las Juventudes Socialistas en la Comunidad, en las que finalmente se impondría como único candidato tras obtener el aval de más del 20% de los militantes.

"Me falta el Trabajo de Fin de Máster y el plazo para entregarlo me vence este año, es una pena porque tengo buenas notas pero el caudal de trabajo que llevo es muy grande. Esto, en cualquier caso, no va de titulitis", esgrime el joven ahora consejero."Resumiría el talento para trabajar en política en dos grandes facetas: por una parte, la reivindicación (si hay que ponernos detrás de una pancarta, se hace) y, luego, una actitud posibilista, de acción, de ser consciente de que las cosas no vienen ni se hacen solas. Eso abunda en las juventudes socialistas de nuestra comunidad".