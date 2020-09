El pacto de las "tres Calviños": así se gestó el acuerdo PSOE-Cs y así fue el cabreo de Iglesias

La negociación del acuerdo de los Presupuestos Generales del Estado ha sacudido la coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. El más que probable acuerdo con Ciudadanos ha roto el bloque de la investidura. Y augura semanas complejas de contradicciones públicas en el seno del Gobierno.

Mientras Podemos seguirá defendiendo la vía del acuerdo con ERC, Bildu o cualquier suma alternativa que excluya a Ciudadanos, el PSOE dirá que está abierto a todos los apoyos pero solo ha anunciado una negociación formal con Inés Arrimadas.

El pragmatismo de Pedro Sánchez y Arrimadas no ha gustado a Pablo Iglesias. En el partido morado hay quién definió el pacto con Ciudadanos como una forma de "meter a tres Calviños en el Consejo de Ministros".

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, es la nemésis ideológica de Iglesias en el seno del Gobierno. Para Podemos, Calviño es la voz del Ibex, una aliada de las grandes corporaciones que rema en contra de la filosofía que Iglesias quiere imprimir a la coalición.

Presupuestos y Bankia

El Gobierno trata de recomponer la figura después de una semana especialmente tensa para Podemos tras los Presupuestos y la fusión de Bankia y CaixaBank.

La parte socialista del Gobierno y Ciudadanos han acercado posturas durante la segunda mitad de agosto. El diálogo se ha producido en dos niveles. Por un lado, a través el cauce abierto entre la formación naranja y el Gabinete del Presidente, en concreto su secretario General, Félix Bolaños, desde las prorrogas del estado de alarma. Y, por otro, con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Lo que molestó especialmente a Podemos fueron algunas declaraciones de líderes de Ciudadanos como Edmundo Bal, quien dio a entender que la negociación es para "apartar" a los morados de los Presupuestos

El compromiso de Iglesias con Sánchez es que los los Presupuestos son la prioridad. Lo que molestó especialmente a Podemos, más allá de Calviño, fueron algunas declaraciones de líderes de Ciudadanos como Edmundo Bal. El número dos de Arrimadas en el Congreso dio a entender que esta negociación era para "apartar a Podemos" de los Presupuestos. Y Podemos puso el grito en el cielo.

Redondo frena a Ciudadanos

Las declaraciones de Bal provocaron una intervención directa del director de Gabinete de Sánchez, el asesor Iván Redondo. Y Ciudadanos, que hasta entonces sembraba dudas sobre si aceptaría sentarse o no con Podemos en una negociación, pasó a dar por buena la presencia de representantes de la formación morada en la mesa.

Sánchez e Iglesias se encerraron el lunes para calmar las aguas. Presidente y vicepresidente segundo sellaron tres compromisos. El primero, la presencia del secretario de Estado e ideólogo económico de Podemos, Nacho Álvarez, junto a Montero en las negociaciones. El segundo, un compromiso por parte de Sánchez de que la rueda de prensa en la que se presente el borrador presupuestario será a dos voces: la del PSOE y la de Podemos. El tercero, priorizar a los socios de investidura en la negociación.

¿Es suficiente? En Podemos piensan que no, aunque admiten que la suerte está echada con Ciudadanos. La reunión entre Sánchez y Arrimadas el martes fue bien. Y los dos líderes pudieron constatar que los canales de comunicación funcionan, los compromisos se cumplen por ambas partes y que seguramente habrá acuerdo de Presupuestos.

Y habrá pacto porque las cuentas del Gobierno no serán las de febrero, sino las de la pandemia del coronavirus. No habrá las subidas de impuestos que figuran en el acuerdo de investidura. Y no será la única aportación de Ciudadanos, que tiene diez diputados, al acuerdo. La formación naranja también quiere intervenir en el Plan de Reformas y Resiliencia que el Gobierno español debe enviar a Bruselas para el acceso a los fondos de rescate.