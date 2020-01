El PSOE matiza el pacto con ERC: "La consulta no es un referéndum de autodeterminación"

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, defendió el pacto de su partido con ERC, aunque subrayó que la consulta en Cataluña que se incluye en dicho documento "no es un referéndum de autodeterminación", pues a ello se oponen los socialistas.

"Discutir, conocer las razones, no significa compartir. Si no hubiera posiciones diferenciadas no habría acuerdo", adelantó Ábalos en rueda de prensa en la sede nacional de Ferraz al término de la reunión de la Comisión Ejecutiva Nacional.

Asimismo, hizo hincapié en que la mención de que las negociaciones entre Gobierno central y Generalitat se fijarán dentro del "ordenamiento jurídico" supone ir más allá de la propia Constitución. "La frase es mucha más inclusiva que la Constitución, es más expansivo", señaló.

La Constitución

En este sentido, Ábalos constató que "el término Constitución" está "bastante manoseado" por parte de la oposición en un momento en el que el Ejecutivo quiere encontrar el mismo consenso que se dio en 1978 para "permitir la convivencia en todo el conjunto del país".