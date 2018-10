El pacto Sánchez-Iglesias: banco de pruebas para un Gobierno de coalición en 2020

El pacto de Presupuestos con UnidosPodemos da un buen balón de oxígeno a Pedro Sánchez para mantenerse en La Moncloa -con el permiso de los independentistas catalanes- hasta el final de legislatura en 2020. A pesar del tira y afloja de principios de semana, Pablo Iglesias no estaba dispuesto a romper la baraja tras haber propiciado el triunfo de la moción de censura contra Mariano Rajoy.

Pero el líder de Podemos aprovechó la jugada para arrancar un paquete de medidas al Ejecutivo socialista con las que quiere presentarse ante una eventual convocatoria electoral demostrando que puede 'tirar' hacia la izquierda de los socialistas. "Nadie se imaginaría que el PSOE aprobara unos Presupuestos como estos si no negocia con nosotros", presumía este mismo viernes en una entrevista en La Sexta.

Tras la salida del PP, Sánchez rechazó integrar a miembros de Podemos en su Gobierno como reclamó el partido morado. Pero los de Iglesias, que presumían de "cogobernar desde el Parlalmento", tienen ya la vista ya puesta en la próxima cita con las urnas. "Trabajaremos para que en 2020 haya un Gobierno de coalición progresista que se lo siga poniendo fácil a los Ayuntamientos", manifiestaba Iglesias ante Ada Colau y Manuela Carmena en la Universidad de Otoño que celebra el partido este fin de semana en Madrid.

Iglesias no podía permitirse un naufragio en la negociación de los Presupuestos. Más bien al contrario. Después de varias crisis internas y de que el efecto de La Moncloa premie a Sánchez en los sondeos, Iglesias tenía la última oportunidad para mantener sus aspiraciones a flote. "Nos tenemos que hacer responsables de la influencia que tenemos, nunca habíamos tenido tanta como hasta ahora", enfatizaba hace dos semanas ante el Consejo Ciudadano de Podemos -el máximo órgano de dirección entre asambleas. Y repetía que "nunca más habrá un Gobierno en solitario".

El partido morado trabaja instalado ya en ese relato. Dicen que el pacto sellado en La Moncloa no es un acuerdo de legislatura, pues para eso deberían estar dentro del Gobierno. Aunque sus efectos son los mismos, pero con matices. "Si el Gobierno o el PSOE trae una Ley al Congreso que no nos gusta, votaremos en contra", apuntan fuentes de la dirección. Pero reconocen no tener mucha capacidad para "dejar caer" al Gobierno si las cosas se tuercen. Ya le han entregado la llave para aprobar las cuentas públicas del año que resta de mandato.

Por eso, ahora tratan de rentabilizar al máximo la maniobra de socio de gobierno "responsable". El próximo paso es repetir la postura de mediador con los independentistas catalanes y los nacionalistas vascos para que el pacto con Sánchez se pueda llevar a término. "Toca hablar con ERC, el PDeCAT, el PNV, Compromìs, hay que esforzarse mucho pero creo que vamos a llegar a un acuerdo", aseguraba el propio Iglesias este jueves. Aunque quieren que sea el Ejecutivo quien tome la iniciativa, se da por descontado que tendrán que colaborar.

"Es un acuerdo objetivamente bueno para Cataluña porque da respuesta a problemas que afectan a Cataluña. Realmente no entenderíamos que los partidos catalanes que están en el Gobierno de la Generalitat no valoraran positivamente el acuerdo y le dieran apoyo", señalaba, por su parte, la portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Lucía Martín.

Pero a nivel interno, los Anticapitalistas (el sector más a la izquierda en Podemos) ya han avisado en un primer comunicado: "Hay que estirar este primer asalto, renunciando a la autosatisfacción y a exageraciones sobre las concesiones del PSOE o sobre el alcance de las medidas tomadas". Aunque Iglesias confía en que el entierro de la etapa de las grandes mayorías permita al bloque progresista imponerse a un bloque conservador más fragmentado que nunca.