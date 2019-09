Pablo Iglesias: "Si las carteras no fueran importantes, el PSOE no las querría todas"

En vísperas de la reunión entre los equipos negociadores de PSOE y Unidas Podemos para desbloquear la formación de gobierno, el líder morado Pablo Iglesias mantiene intacta su línea roja de negociar bajo la premisa de un gobierno de coalición. "Queremos una negociación integral", ha insistido Iglesias en una entrevista en la emisora Carne Cruda, rechazando la propuesta socialista de pactar sólo un programa sin la entrada de Podemos en el Consejo de ministros.

El secretario general de Podemos considera, en este sentido, inseparable la negociación de equipos y programa. "Las carteras desprovistas de competencias no nos interesan", y ha dicho, y ha puesto en valor la necesidad de integrar puestos de poder en un supuesto gobierno progresista: "Si las carteras no fueran importantes, el PSOE no las querría todas".