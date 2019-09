Iglesias asegura que Podemos se abstendrá en la investidura si Sánchez no acepta su última oferta

El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha insistido este viernes en que la única vía para salir de la situación de bloqueo político en la que se encuentra su formación y el PSOE es la de aceptar un gobierno en coalición. Si el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no acepta su última oferta de un cogobierno a prueba, se abstendrá en una posible investidura. Así lo ha asegurado el secretario general del partido morado en una entrevista para La Sexta. Iglesias ha afirmado que en su reunión con el rey Felipe VI de la nueva ronda de consultas --que se realizará el lunes y martes próximos-- le dirá al monarca que su posición es la de ofrecer una "estabilidad" al país.

“Sospecho que Sánchez calcula que en noviembre el PP y Ciudadanos podrían darle un apoyo”. Con estas palabras Iglesias ha vuelto a arremeter contra Sánchez por su negativa a aprobar la última propuesta de los morados. En la tarde de ayer, el secretario general planteó una coalición provisional que permita aprobar los nuevos presupuestos y ofreció a Sánchez la posibilidad de echar del Ejecutivo a los morados en el caso de detectar deslealtades. Aún sin estar en el gobierno, ha asegurado Iglesias que mantendrá el apoyo parlamento al PSOE.

“Creo que les hemos hecho una propuesta muy generosa”, ha afirmado Iglesias, quien ha añadido que en su opinión “hay sectores del PSOE” dispuestos a aceptar esa iniciativa. “Pedro Sánchez no debería haber despachado la propuesta en dos minutos”, ha acusado Iglesias, quien ha agregado que su partido “no ha parado de moverse” desde la investidura fracasada de julio. “Sigo disponible a que Sánchez se reúna conmigo”, ha señalado.

Consulta a las bases del PSOE

El líder de los morados también ha retado a Sánchez a someter a las bases del PSOE su última propuesta. "Si sometiese la propuesta a sus bases, a lo mejor podríamos desbloquear la situación", ha afirmado el líder de Podemos. "Quizás Sánchez no era sincero. Con quien no quiere un gobierno de coalición, es muy difícil acordar un gobierno de coalición", ha resumido Iglesias.

Con respecto a la coalición con una vicepresidencia y tres ministerios morados que Podemos rechazó en julio, Iglesias ha vuelto a reiterar que esas carteras carecían de competencias. No obstante, ha sostenido que ahora sí le valdría ese esquema. Aunque ha precisado: “Si Sánchez hace esta propuesta es cuestión de horas para añadir algún elemento más para llegar a un acuerdo”.

Investidura gratis

En cuanto al próximo encuentro con el Rey, Iglesias ha asegurado que "al jefe del Estado le toca una labor de arbitraje". "Sería bueno que la institución monárquica asuma la tarea del arbitraje y la mediación. El próximo gobierno de España será una coalición. El rey debería hacer entender al candidato que tiene más apoyo que España no se puede permitir unas nuevas elecciones", ha señalado Iglesias.

Con respecto a la posibilidad de que Podemos ceda y proponga una investidura gratis a Sánchez (es decir sin pacto programático ni cogobierno), Iglesias ha reconocido que, aunque en Unidas Podemos existan varias sensibilidades, no es su intención hacer esta oferta. "La gente de Podemos entiende lo que significa la dignidad de su voto. Nuestro papel en político es lograr cambiar cosas. Si la gente vota Unidas Podemos tiene derecho a ver que su voto se ve reflejado en el gobierno", ha dicho Iglesias.

Iglesias espera que Sánchez “rectifique” y ha acusado al líder socialista de no ser coherente al buscar el apoyo del PP y Ciudadanos. “Lo que Sánchez no quiso dar a Rajoy, es llamativo que ahora lo pide al partido popular”, ha mantenido el secretario general de Podemos. “En 2016 Sánchez llegó a una repetición electoral porque no quiso gobernar con Podemos. Lo dijo él mismo. Ahora va a llevar España a votar otra vez por no hacer un gobierno con nosotros. No sé qué más tenemos que hacer”, ha lamentado Iglesias.

“A nadie se lo han puesto tan fácil ser presidente con 123 diputados”, ha afirmado este viernes Iglesias. Para el secretario general el "gobierno de coalición temporal" es la última línea roja de su partido, y ha amenazado con volver a abstenerse en el Congreso si Sánchez no la acepta. Con la abstención de Podemos, Sánchez no contaría con los apoyos suficientes para formar un nuevo gobierno y el país se vería abocado a los comicios el próximo 10 de noviembre.