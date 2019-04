Tras el debate electoral de La 1 ha llegado el de Atresmedia. Los candidatos a las próximas elecciones generales y líderes de los principales partidos han acudido a su cita con la cadena privada con el objetivo de convencer a los votantes con sus palabras.

No obstante, aquí no nos vamos a fijar en eso, sino en su atuendo. A continuación, analizamos los 'looks' de Pablo Casado (PP), Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Iglesias (Unidas Podemos) y Albert Rivera (Ciudadanos).

Pablo Iglesias con un jersey 'republicano' de 40 euros

Pablo Iglesias ha cambiado la camisa azul medio abierta de este lunes por una blanca combinada con un jersey de color negro.

La elección del suéter no ha sido arbitraria: es de la marca 'Uno nueve ocho', una firma española y republicana, inspirada en los 198 métodos de acción no violenta y desobediencia civil de Gene Sharp.

El escogido por el líder de Unidas Podemos es el modelo Carbon Red Label, y cuesta 39,99 euros.

Aunque la elección de la firma lanza un claro mensaje acorde a la ideología de su partido, el color no ha sido el acertado para un debate electoral, ya que aunque el negro transmite elegancia y misterio también denota el misterio, el error y el mal.

En cuanto al resto del 'look', Iglesias ha escogido unos jeans beige que le quedaban bastante grandes (atención a la doblez en las rodillas) y unos zapatos de cordones que, claramente, no acababa de estrenar. Es más que probable que los pantalones sean de Alcampo, marca donde suele adquirir sus prendas.

A Iglesias le damos un 3/10.

Albert Rivera, pleno al azul

Muy elegante, como de costumbre, Albert Rivera ha apostado por hacer un pleno al azul: traje, corbata y camisa. El tono de la corbata, estampada con lunares blancos, casaba a la perfección con el del traje.

Como curiosidad, cabe destacar que mientras sus oponentes han optado por zapatos con cordones, él ha elegido unos de doble hebilla, llamados monkstrap, de piel negra con acabado brillante. Eran los mismos que lució en el debate del lunes.

El líder de Ciudadanos aprueba y con nota: 9/10.

Pedro Sánchez falla en los colores

No sabemos qué le ha pasado a Pedro Sánchez en estos meses pero parece que ha envejecido diez años y que ha perdido su característico sex appeal.

El 'look' elegido por el líder del PSOE ha sido bastante mediocre. La camisa rosa pastel quizá no ha sido la mejor opción, ya que es un color que inconscientemente asociamos a los bebés, a lo que está sin hacer, a la inocencia. Esta tonalidad nos induce a sentir cariño, amor y protección, y no es precisamente lo que tiene que desprender un futuro presidente de España.

La corbata, de color burdeos, es demasiado fina para la amplitud del cuello de su chaqueta. La tonalidad de la misma, no obstante, es acertado, pues evoca fe y vigorosidad. Para los pies ha elegido unos oxford clásicos en piel negra, los mismos que en el debate de La 1.

Le ponemos un 6/10.

Pablo Casado repite cuello bebé

Justo lo que no nos gustó del 'look' de este lunes es lo que ha repetido este martes Pablo Casado. Su camisa con cuello bebé no es acertada para un debate electoral, por lo mismo que no es una opción correcta el color rosa pastel.

Para la corbata ha elegido el burdeos (buena elección), y lisa como la del lunes. La camisa y el traje azul han sido todo un acierto, pues este color evoca honestidad y confianza.

Los zapatos han sido los mismos que lució en el pasado debate: unos oxford negros con un ligero acabado brillante.

Al líder del PP le damos un 7/10.

Y esto es todo. ¿Qué opinas de los 'looks' de los candidatos?