Iglesias insiste en sus críticas al Poder Judicial: "Sólo expresé lo que mucha gente piensa"

El vicepresidente de Derechos Sociales y para la Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha afirmado este sábado que no criticó al Poder Judicial tras la sentencia a 19 meses de cárcel contra la diputada madrileña de Podemos Isa Serra sino que se limitó a expresar "lo que mucha gente piensa".

Durante una entrevista en La Sexta, al ser preguntado por sus palabras tras la sentencia contra Serra por delitos de atentado a la autoridad durante un desahucio, Iglesias ha recordado unas palabras de 2014 del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, en las que afirmaba que muchos españoles tienen la sensación de que la ley está hecha "para el robagallinas" y no para el gran defraudador.

"Me preocupa que mucha gente piense que Lesmes es un operador de la derecha por haber formado parte de un gobierno del Partido Popular", ha indicado el vicepresidente segundo del Gobierno. "Yo no lo pienso", ha asegurado. "Sólo me limité a expresar lo que mucha gente piensa", ha defendido.

"No es mi caso, yo creo en la independencia de la Justicia", ha respondido Iglesias, si bien a renglón seguido ha vuelto a asegurar que hay algunos corruptos que "se han ido de rositas".

"La justicia no es igual para todos"

Iglesias ha calificado de "legítimo" el comunicado emitido por el CGPJ tras sus palabras contra la judicatura, si bien ha insistido en que la gente puede pensar que "la justicia no es igual para todos".

De esta manera, en la primera vez que habla desde el comunicado del Poder Judicial, Iglesias ha insistido en su posición y ha recalcado que en la sociedad puede haber una percepción de que este órgano "actúa con criterios jurídicos".