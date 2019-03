Casado reclama que las víctimas merecen saber "toda la verdad" sobre el 11-M

El presidente del PP, Pablo Casado, ha reclamado hoy que las víctimas del 11-M merecen saber "toda la verdad" sobre lo que ocurrió en esos atentados y ha pedido que se "desclasifique" cualquier información que pueda haber al respeto si es que hay alguien que la oculta o intenta "mercadear" con ella.

En declaraciones, tras participar en al acto en conmemoración del homenaje a las víctimas del 11-M en el parque de El Retiro en el quince aniversario del atentado, ha solicitado "verdad, memoria, dignidad y justicia" y ha suscrito las palabras de la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce.

Araluce ha advertido de que las víctimas no consentirán que "algunos se permitan el lujo de chantajear al Estado con supuestas revelaciones" sobre este atentado y se ha referido, sin nombrarlo, al excomisario José Manuel Villarejo, que, desde prisión, ha acusado a las autoridades españolas de no haber investigado lo suficiente esos atentados.

Nuevas informaciones que no se conocen

Casado ha aludido a noticias "que dicen que puede haber nuevas informaciones que no se conocen, bien de una persona que tiene grabaciones, bien de unos servicios de inteligencia internacionales, que, según la información de un medio de comunicación hoy, no se conocían".

Y ha concluido que, si esas informaciones son ciertas, "las víctimas merecen saber toda la verdad".

Si es que hay algún dato que "no se pusiera negro sobre blanco" durante la instrucción y la vista oral del macrojuicio del 11M, "sería bueno que ya se supiera, simplemente por resarcimiento a las víctimas del terrorismo", ha dicho Casado.

Ha manifestado que el PP no va a entrar en el debate de si, aparte de los condenados por los atentados hubo alguna ramificación más, pero cree que es bueno que este tema "no sea un tabú ni algo de lo que no se puede hablar", porque las víctimas hablan de ello y él solo quiere hacerse "eco".

También ha solicitado el compromiso de todas las fuerzas políticas "para que esta barbarie no se vuelva a producir", con inversiones en los medios de seguridad y de inteligencia, y que no se permita en España "ningún homenaje a los etarras sean yihadistas o del Grapo, a ningún terrorista de cualquier banda criminal"

Homenajes a terroristas

En este sentido, ha recordado las propuestas del PP de modificar el artículo 527 del Código Penal para que no se permita la convocatoria de actos de homenaje a los terroristas y la reforma de la Ley General Penitenciaria, en el artículo 72, para que los terroristas no pueden acceder a otro grado penitenciario "sin haber colaborado efectivamente en la resolución de los crímenes que quedan impunes".

Además ha insistido en el mantenimiento de la prisión permanente revisable para cualquier tipo de delito terrorista.

Casado ha asegurado que el 11M fue la "peor experiencia" de su vida y ha recordado que estuvo en el Instituto Anatómico Forense destinado por la Consejería de Interior para ayudar a los trámites de repatriación de los cadáveres de extranjeros, por lo que vivió este suceso "de primera mano".