Casado tacha a Sánchez de ser "el mayor felón de la etapa democrática"

El presidente del Gobierno está actuando con una "felonía" sin precedentes, "como el mayor felón en la historia democrática de España", por aceptar las condiciones de los separatistas, ha asegurado Pablo Casado.

El líder del PP ha tachado al presidente de "mentiroso compulsivo", "como el mayor traidor a la sociedad Española”, tras conocerse el empeño de Sánchez de aceptar a un mediador en la mesa del diálogo con los secesionistas. Y se suma a la manifestación convocada por Ciudadanos para el domingo: "Me temo que no tendremos más remedio que movilizarnos en la calle. No nos deja ya más remedio”, asegura el dirigente de los populares.

Sobre las 21 medidas impuestas por los secesionistas, Casado asegura que son una auténtica humillación a España, con referencias despectivas a la Monarquía, a la democracia española, con insultos sin precedentes, o “la mediación internacional”. "Esto ya es inasumible, no se puede aguantar más, es un presidente ilegítimo, porque está cediendo a estas presiones", ha expresado el líder popular. "Tan ilegítimo como si fuera un presidente con delitos de narcotáfrico. Está deslegitimado para seguir al frente del Gobierno, cada día que pasa, es un escarnio a nuestra historia”.

Casado se ha presentado como el líder del bloque de las fuerzas constitucionales, asegura que se pondrá en contacto con otras formaciones democráticas, tanto españolas como en el extranjero, y ha apelado a la “conciencia sensata” de los españoles, “después de estar cuatro meses presentando baterías legislativas en el Congreso, con ofertas de diálogo y de todo tipo de negociaciones”.

"Que deje de publicar libros"

El líder del PP exige de nuevo la convocatoria de elecciones y abre la puerta a todo tipo de mecanismos ciudadanos, parlamentarios y políticos para que vuelva la legalidad. “Que deje de escribir libros, de destruir la economía, de dar aire a los batasunos, a los separatistas”, ha advertido el presidente de los populares. “Esto es una llamada al sentido común y a los barones del PSOE, que se están avergonzando de ver lo que está haciendo su secretario general”, apunta Casado.