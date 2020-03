Pablo Casado rebaja el tono de la crítica a Pedro Sánchez: “Estamos todos juntos, España es lo primero”

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, rebajó hoy ostensiblemente el tono de las críticas al Gobierno tras su videoconferencia con Pedro Sánchez, a quien trasladó el apoyo de su partido para aprobar todas las medidas económicas “de choque” que sean necesarias en el decreto que el Consejo de Ministros tiene pensado aprobar mañana para su validación en el Congreso el miércoles.

En una declaración desde su despacho de Génova y sin preguntas de los periodistas, Casado garantizó a Sánchez los votos del PP incluso “si hubiera algún retraso o condicionamiento por parte de sus socios de gobierno o de investidura” en la aprobación de las medidas. “Ahora, cada minuto cuenta en vidas humanas y por eso es importante que rememos todos en la misma dirección”, sentenció.

El jefe de la oposición trasladó al jefe del Ejecutivo que es “fundamental” que haya un apoyo a las CCAA en materia de dotación de medios sanitarios desde el Gobierno central, que es el que tiene ahora el mando centralizado de esta competencia.

En especial, pidió que ese mando único limite la movilidad de las personas para que ésta sea efectiva en todo el territorio. “Cualquier negligencia que un particular pueda tener, al final le puede costar la vida a otro”, dejó claro.

En materia económica, Casado constató la “grave repercusión” en la economía que el país tiene que intentar “amortiguar” para que no derive en una “crisis social”. Por ejemplo, le propuso que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, solicite en la reunión de hoy del Eurogrupo la activación de un mecanismo de solidaridad, a través de los fondos MEDE, para que se garantice la solvencia del sistema financiero y la economía europea.

Evitar que las empresas quiebren

En clave nacional, el presidente del PP subrayó la necesidad de incrementar el fondo de liquidez del Tesoro que, vía el ICO y el resto de las instituciones bancarias, garantice el crédito a los empresarios y los autónomos. El Ejecutivo ya anunció un adelanto de 400 millones, pero Casado lo ve claramente insuficiente y hoy pidió que se llegue a los 100.000 millones de euros, en línea con el esfuerzo anunciado por Alemania, que ha llegado prácticamente al medio billón en materia de liquidez. “Sólo así podremos evitar que las empresas no quiebren”, hizo hincapié.

Asimismo, Casado pidió “intensificar” la protección social de los trabajadores mediante exenciones, rebajas o supresiones directas de impuestos. Por ejemplo, reclamó una “carencia” en el cobro del IVA, la supresión del impuesto de sociedades a las empresas afectadas por la cuarentena, la disminución de las cotizaciones sociales o la rebaja o supresión de las tarifas para los autónomos.

“Es importante que aquellas personas que están en sus casas y no puedan abrir sus negocios, no tengan miedo a no poder pagar su compra o la hipoteca. En esta crisis, el Estado no puede dejar a nadie detrás”, subrayó.

En su opinión, el Congreso tiene que aprobar el miércoles “un paquete ambicioso económico y social que atenúe los efectos ya catastróficos en la economía nacional y en la vida de los españoles en el día a día”, con el fin de resolver la crisis “cuanto antes” y hacerlo con “las menores repercusiones” sociales, sanitarias y económicas posibles para el conjunto de los españoles. “Estamos todos juntos. España es lo primero”, concluyó.