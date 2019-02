"El Partido Popular ha conseguido que Sánchez tire la toalla", ha afirmado Pablo Casado en una reivindicación del adelanto electoral anunciado por el presidente del Gobierno. “Ya dijimos que no va más, que Sánchez debía cumplir su promesa de convocar, que son precisas elecciones generales”, ha asegurado el líder del PP, quien insiste en que quizás habría sido mejor celebrarlas el súperdomingo, por ahorro y para no alterar la Semana Santa y la vida de los españoles.

“Es positivo que se vote cuanto antes para dar un carpetazo a ocho meses de pesadilla y acabar con una España arrodilla ante quienes pretenden destruirla”, ha dicho.“En la campaña se va a elegir entre seguir pactando con Torra o un gobierno que lidere el 155”, porque Sánchez ha vuelto a decir que seguirá dialogando con los "golpistas": “Dice que lo hará dentro de la Constitución, como si los independentistas no hubieran traspasado la Constitución hace años”. El PP va a hacer una campaña en positivo una vez que “hemos tumbado al gobierno que pacta con quienes quieren destruir a España”, y asegura que el PP ha liderado la oposición y la calle, como se ha podido comprobar tanto en la Cámara como en Colón. “Vamos a ganar, el PP sale a ganar y a gobernar, veremos algunas encuestas, pero tengo que recordar que en el 15 y el 16 el PP aparecía mucho peor que lo que luego dieron las urnas”. Casado asegura que el PP se ha recuperado, que el electorado vuelve a identificarse con su partido.

No pactar con los separatistas ni con el PSOE

Sobre el ‘cordón sanitario’ a Sánchez, del que hablaba el presidente del Gobierno, y no el cordón a la ultraderecha, Casado optó por insistir en su postura de no criticar a partidos en los que hay votantes que en su día lo fueron del PP. “No ha habido mas cordones sanitarios que los del pacto del Tinell, y ahí estaba el PSC; nosotros nunca pactaremos con el PSOE ni con el separatismo, lo hemos dicho siempre, y eso no puede decirlo todo el mundo”, señaló en dirección a Ciudadanos.La convocatoria de las legislativas encuentra al líder del PP en plena actividad de cara a la cita del 26-M. Casado visitará cuatro provincias y protagonizará 50 actos hasta finales de abril, en una agenda que se reforzará de cara a la nueva cita con las urnas. El PP se siente fuerte, según comentan sus dirigentes, pero aún necesita armar buena parte de su estructura, ya que ha salido de unas primarias hace apenas seis meses en las que la formación conservadora vivió episodios de tensión y de desgarro.