Pablo Casado: "El estado de alarma no tiene ningún sentido"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado este lunes que "pensamos que el estado de alarma no tiene ningún sentido. Con la información que tenemos ahora no podemos apoyar el estado de alarma". "Una vez que el presidente dice que se puede tomar un vermú o que estamos en un estado de 'desescalad', parece que va en contra", ha indicado.

Así lo ha asegurado en una entrevista concedida a Onda Cero, en la que ha matizado que dicho estado "ha sido necesario cuando había necesidad de no colapsar las UCIs". También lo ha comparado con otros países de la Unión Europea, en los que "ni siquiera existe" ese estado de alarma o, en los que sí existe, "se ha tomado su parte menos lesiva de los derechos y libertades de los ciudadanos".

De esta forma Casado ha explicado que la mejor fórmula para continuar con la 'desecalada' sería "ir adaptando la legislación en vigor, ley de salud publica, ley de protección civil y ley de seguridad nacional, todo se puede hacer sin limitar las libertades de los ciudadanos".

"Chantaje" de Sánchez

El presidente del PP y líder de la oposición ha supeditado también ese apoyo a la prórroga del estado de alarma a que Sánchez retire su "chantaje" en referencia a eliminar las ayudas de los ERTE si finaliza dicho estado.

"Lo que escuchamos el sábado a Sánchez fue un chantaje, no al Partido Popular, sino a millones de españoles que no pueden trabajar. No puede decir el Gobierno que las ayudas a los parados están supeditadas a sus amenazas", ha asegurado Casado.