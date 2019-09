Iglesias critica el "movimiento electoral" de Rivera y reitera al Rey su exigencia de una coalición

Podemos se mantiene en su exigencia de alcanzar un cogobierno con el PSOE. Así se lo ha comunicado el secretario general, Pablo Iglesias, al rey Felipe VI durante su conversación en la Zarzuela de este martes. En ese encuentro, el líder de Podemos ha reiterado sus ofertas de coalición a Pedro Sánchez (la de julio, y la rebajada de septiembre) y ha explicado al monarca que, en cuanto al posible pacto entre el PSOE y Ciudadanos, el grupo confederal de Unidas Podemos decidirá su posición “en función del contenido de este supuesto acuerdo, que está por ver si se produce”.

Iglesias ha calificado de “razonable” que el Rey espere otros dos días para tomar una decisión definitiva. Y ha subrayado que este retraso dependería de Sánchez. “Pedro tiene dos propuestas, una por la derecha y otra por la izquierda. Tiene que optar por una de las dos”, ha afirmado el líder de los morados.

En opinión de Iglesias es evidente que “el PSOE prefiere a Ciudadanos como socio que a nosotros”. Y ha calificado la oferta de última hora de Rivera al PSOE de “movimiento que piensa fundamentalmente en las elecciones”. En la tarde de ayer, Rivera ofreció una abstención al PSOE a cambio de una nueva política económica, estudiar la aplicación del artículo 155 en Cataluña y revertir el ejecutivo socialista en Navarra, que se apoya en los votos de Bildu.

Además, Iglesias ha matizado esta tarde su petición al rey para que ejerza de “mediador” y facilite un gobierno de coalición. “La ronda de consulta con el Jefe del Estado no es un mecanismo puramente protocolario. Cuando no hay una mayoría absoluta, nos obliga implícitamente a llegar con un acuerdo, para que el jefe del Estado desarrolle su función”, ha señalado el líder de los morados.

Series y baloncesto

En este sentido, Iglesias ha revelado que durante su conversación con el monarca, éste le ha expresado su deseo de que, si se vuelve a votar el próximo 10 de noviembre, las negociaciones se desarrollen en un plazo de tiempo inferior al actual. “Hay una cosa que me ha dicho: después de las elecciones de noviembre, los tiempos de negociación no pueden ser como estos, que durante semanas no se haga nada”, ha explicado.

La reunión entre Iglesias y el Jefe del Estado ha durado aproximadamente una hora. Antes del encuentro en la Zarzuela, el líder de Podemos ha hablado por teléfono con Sánchez, a quien le ha trasmitido que “en el caso de un acuerdo entre PSOE y Ciudadanos, el grupo confederal valoraría el contenido de dicho acuerdo para decidir su voto final”. Durante la reunión, Iglesias ha conversado con el monarca de la última serie que ha visto en televisión y del éxito de la selección de baloncesto en el mundial.

La reunión del grupo confederal de Unidas Podemos se celebraría según todas las previsiones esta misma tarde en el Congreso de los diputados. Aunque fuentes del partido de Iglesias han señalado a Vozpópuli que, de concretarse un pacto de cogobierno entre Rivera y Sánchez, los morados se decantarán por votar en contra en la próxima sesión de investidura.