Iglesias: "El discurso de Ciudadanos no se distingue del de Vox"

Los análisis tras los resultados electorales en Andalucía coinciden en algo: el debacle de las fuerzas de izquierda ha dejado un futuro en la región en el que previsiblemente será la derecha la que se haga con la Junta casi 40 años después. No obstante, para el líder de Podemos, Pablo Iglesias, en relación a la irrupción de Vox en el Parlamento andaluz, lo preocupante no es que exista "un partido franquista", sino que "tira del PP y de Ciudadanos hacia la extrema derecha". "El discurso de Cs no se distingue del de Vox", ha dicho.

En una entrevista en 'Los desayunos' de TVE, Iglesias ha asegurado que con los comicios andaluces ha salido una "corriente franquista" que está "tirando del PP y de Cs" hacia ella. El líder de la formación morada ha asegurado que en España ya "no hay centro derecha". "Escuchemos el discurso de Ciudadanos", ha señalado Iglesias, "no se distingue del de Vox".

El secretario general de Podemos ha reprochado a la formación naranja que en sus inicios llegaran a decir que eran "liberales" o "socialdemócratas" y ahora vayan a "gobernar con la extrema derecha". Según el líder de Podemos, quien señala que el franquismo no era una dictadura "es ultraderecha".

Vox es "una corriente del PP que no se atrevían a decir algunas cosas" y "Cs ha decidido unir su destino a una fuerza de ultraderecha" Pablo Iglesias

Iglesias afirma que ahora "la pelea básicamente consiste en quién se queda con qué sillón y qué le damos a Vox", en relación a las últimas declaraciones del presidente popular, Pablo Casado, que este martes no descartó dar alguna consejería a la formación de Santiago Abascal.

Para Iglesias Vox es "una corriente del PP que no se atrevía a decir algunas cosas" y "Cs ha decidido unir su destino a una fuerza de ultraderecha". "La derecha en España ahora no tiene nada que ver con una derecha con responsabilidad de Estado", ha añadido.

Asimismo, ha afirmado que "lo que están planteado PP, Ciudadanos y la extrema derecha va contra los valores de la Constitución". No obstante, preguntado porque los partidos secesionistas piden algo que también está al margen de la Carta Magna, Iglesias ha afirmado que "pedir la independencia es totalmente constitucional".

Presupuestos

Iglesias ha sido preguntado por la noticia de que Sánchez ha confirmado que tendrá los Presupuestos Generales del Estado en enero. Algo por lo que, cree, que "hay que intentarlo hasta el final" pero que no es "ingenuo". "Tengo la sensación de que hemos sido casi los únicos que nos hemos esforzado para que salgan adelante estos Presupuestos. En política la ingenuidad se paga", ha afirmado.

Además, ha pedido "responsabilidad" a las fuerzas secesionistas. "Pensionistas, independencia, subida del salario mínimo... en Cataluña también necesitan esas ayudas", ha espetado. El político cree que sacar adelante las cuentas "no tiene que ver con el tamaño de la bandera" y que "ayudaría a crear un escenario mas favorable para poner todos los asuntos encima de la mesa".