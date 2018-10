Iglesias fracasa en su papel de vicepresidente para que el separatismo negocie los PGE

La ronda de contactos que mantuvo la semana pasada el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, con los representantes de los partidos independentistas catalanes se saldó este miércoles con un nuevo portazo de Esquerra Republicana a la negociación de los Presupuestos de 2019.

El portavoz de los republicanos en el Congreso, Joan Tardà, insistió durante el debate en la Cámara Baja que su partido no se moverá un ápice de su posición mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez no inste a la Fiscalía a retirar los cargos que pesan sobre los políticos encarcelados por la causa del procés.

"No nos vamos a sentar en ninguna mesa si no hacen aquello que les hemos reclamado", aseguraba desde la tribuna. "No hace falta que ni nos llamen. No vamos a intercambiar partidas por derechos.No vamos a intercambiar presupuestos por dignidad", remataba.

Apenas unas horas antes, en la sesión del martes, Tardà llegó a pedir "ahorrarse las payasadas". El líder de Podemos decidió pedir al portavoz independentista que sea "prudente a la hora de hablar" y le recomendó ahorrarse "salidas de tono". Con el apoyo de Podemos no es suficiente para sacar adelante los PGE. El Gobierno necesita como mínimo el voto favorable de ERC y del PNV, y que el PDeCAT se abstenga.

El portavoz parlamentario de estos últimos, Carles Campuzano, reiteró que ahora mismo "no se dan las condiciones de confianza política entre el PDeCAT y el PSOE que puedan justificar una negociación seria de los Presupuestos".

Iglesias trata de acercar posturas con los independentistas catalanes para salvar el pacto que selló hace escasas dos semanas con Sánchez en La Moncloa. Pero su ronda de contactos, que incluyó una visita a la prisión donde se encuentra el líder de ERC, Oriol Junqueras, levantó ampollas entre varios dirigentes socialistas. El Ejecutivo se vio obligado a aclarar que Iglesias es responsable de sus negociaciones y que no actúa en nombre del Gobierno. Durante el pleno, Iglesias emplazó a Sánchez a no "meter miedo" a los catalanes y a "convencer" porque considera que, "si cambian ciertos tonos y estilos", podrá afrontarse un diálogo para encontrar un acuerdo político en Cataluña.

Sin embargo, en el partido morado crecen los recelos sobre el PSOE. Además, este martes tuvieron lugar un par de encontronazos. Por un lado, Iglesias lanzó una crítica al Ejecutivo por mantener la venta de armas a Arabia Saudí. "En esto usted no ha estado a la altura de la moción de censura", le espetó a Sánchez. Por otro, advirtió de que la propuesta del Ministerio de Trabajo sobre las cuotas de los autónomos no es lo que recogía el acuerdo presupuestario.

De hecho, la formación morada escenificó su cabreo e Iglesias instó al Gobierno a rectificar. El acuerdo firmado incluía no subir a la cuota "a ningún autónomo" y reducir lo que pagan los trabajadores por cuenta propia cuyos ingresos sean inferiores a los 12.000 euros al año.

Además, el secretario general de Podemos destacó la creación de una mesa de seguimiento y supervisión del acuerdo alcanzado con el Gobierno. Según fuentes próximas a Iglesias, el jefe del Ejecutivo aceptó la propuesta del líder morado y se establecerá un espacio de diálogo con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y distintos dirigentes del partido morado que participaron en la fase final de las negociaciones.

Fuentes cercanas a la ministra, por su parte, enfrían la pretensión de los morados de impulsar ese espacio. Creen que lo prioritario ahora es centrarse en sumar el apoyo de los independentistas catalanes y los nacionalistas vascos.