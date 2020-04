Casado ofrece colaboración en la economía pero deja a Sánchez la responsabilidad de los 20.000 fallecidos

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha atacado con fuerza al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su gestión durante la crisis en el tercer debate sobre la prórroga del estado de alarma. Lo ha hecho después de que Sánchez anunciara que la nueva prórroga se extenderá hasta el 9 de mayo. Esta nueva prórroga, ha abundado Sánchez, será la que "permitirá empezar a desescalar las reglas de confinamiento", que empezará a partir de la segunda semana del mes de mayo.

Durante su intervención, Sánchez ha advertido ante el pleno que los sacrificios personales, sociales y económicos por la pandemia del Covid-19 y sus efectos "apenas han comenzado" porque la crisis no se acabará "mientras la ciencia no encuentre una vacuna". El Presidente ha considerado "imprescindible" no bajar la guardia, aunque considera que el punto crítico ha pasado y que el sistema de salud ha resistido.

Además, ha remarcado que, igual que miles de familias, la sociedad española no olvidará a los fallecidos. "Todos ellos merecen nuestro homenaje y lo tendrán con la amplitud y solemnidad que merecen", ha añadido. Pero durante toda su intervención ha evito desglosar cifras, lo que según Casado ha sido un intento de desviar la atención sobre sus responsabilidades.

Propaganda y gestión

Casado ha recordado lo que en su opinión han sido los errores del Ejecutivo: tardanzas por exceso de ideología, compras de mascarillas y test defectuosos, falta de transparencia en los datos y anuncios públicos que no corresponden a la realidad, caos en decisiones trascendentales como la salida a la calle de los niños, la “mordaza” de los bulos... “Están pecando de incompetencia”, ha atacado Casado y ha denunciado que Sánchez evita hablar de los muertos en esta dura crisis. Hasta ahora, por la pandemia de la Covid-19 han fallecido más de 21.000 personas.

El PP sigue en su plan de debatir con el Ejecutivo en la comisión parlamentaria sobre la reconstrucción económica. Casado quiere que el PP se implique en la recuperación. Por ello ha anunciado este miércoles en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso que pedirá una bajada de impuestos y medidas de ayudas a los colectivos más vulnerables, pero también apoyo al sector productivo para que los trabajadores no pierdan su empleo.

Sin embargo, Casado ha atacado con fuerza al líder del Ejecutivo. Casado ha diferenciado entre “propaganda” y “gestión” para señalar todos los errores del Ejecutivo. Y ha afirmado que en los momentos de crisis económica su partido es la opción mejor para salir de ella.

El PP ha acusado a Sánchez de poner "la propaganda antes que los bueyes de la gestión" y le ha acusado de "incompetencia". "No diga que ha pecado de prudencia, ha pecado de incompetencia, y con la salud de nuestros hijos no se juega", ha advertido Casado a Sánchez en una intervención muy dura en la que ha asegurado que "esto no va bien".

También ha pedido a Sánchez que aclare su posición sobre las ayudas del fondo europeo del MEDE. El Ejecutivo ha afirmado hasta ahora que no piensa acudir a ese fondo por las condiciones del préstamo y la sensación de sufrir un rescate europeo. Sin embargo, el presidente italiano Giuseppe Conte afirmó el martes que España sí estaba interesada. "No busque en la UE chivos expiatorios", ha atacado Casado a Sánchez.