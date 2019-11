El líder de ERC y exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha enviado una carta al presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, en que le acusa de que "desdeñó una mayoría progresista posible solo por su cobardía para sentarse a la mesa y hablar, ¡solo hablar!, con los independentistas", según el documento que han avanzado El Periódico y TV3.

"Es razonable temerse lo peor. Usted ya intentó llegar a Moncloa pactando un gobierno con Ciudadanos que ni siquiera vio la luz", dice en la carta, cuyo envío han confirmado a Europa Press fuentes de ERC.

Y añade: "Después de ganar las elecciones, nos hizo perder a todos el tiempo escenificando una negociación con Podemos que jamás se creyó. Para, solo al final, desvelar sus auténticas intenciones implorando al PP una abstención patriótica".

"Sin nosotros hoy usted no sería presidente", dice, pese a lo cual el líder de ERC no se arrepiente porque -alega textualmente- gracias al independentismo se pudo expulsar de la Moncloa a la derecha, que califica de rancia.

"Girando como una veleta"

Aun así, insiste en criticar al líder socialista: "Pero mientras usted sigue girando como una veleta, desorientado, intentando aprovechar de donde sopla el viento, nosotros seguimos en el mismo sitio. Porque no vamos a desaparecer, señor Sánchez".

"Hoy, en vísperas de una repetición electoral, usted se parece demasiado a esa derecha a la que apartamos del poder, cada vez más aislado, cada vez más autoritario", dice.

"De una persona que lidera un partido que se pretende de izquierdas esperábamos algo más. No mucho más, conociendo los antecedentes, se lo digo sin acritud", añade.

Sánchez "ha abierto de nuevo la puerta a la derecha, a una derecha todavía más extrema", dice el líder de ERC

Para Junqueras, Sánchez "ha abierto de nuevo la puerta a la derecha, a una derecha todavía más extrema" y que, según él, pone en peligro derechos y libertades de los independentistas y de todos los españoles.

"De usted depende, señor Sánchez"

Y le advierte: "Todo tiene su tiempo, señor Sánchez, pero el suyo puede que se esté agotando. La historia no le concederá los cuarenta años de margen que han tardado en sacar al dictador criminal de su mausoleo. Yo, en cambio, no tengo prisa, por mucho que me duela no poder ver crecer a mis hijos".

Acaba reiterando que el futuro de Cataluña lo van a decidir democráticamente los catalanes: "De usted depende, señor Sánchez, ser parte de la solución o del problema".