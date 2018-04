El origen de la 'guerra sucia' contra el rector de la Universidad Rey Juan Carlos

En la Universidad Rey Juan Carlos lo que menos importa ahora es el futuro político de Cristina Cifuentes. A la mayoría del profesorado y del personal de administración de servicios (PAS), que dimita o no por el asunto del Máster les trae sin cuidado. Son más de 2.500 trabajadores y saben -sobre todo quienes forman parte del equipo de gobierno o la formaron en etapas anteriores- que la filtración de las notas modificadas de la presidenta de la Comunidad de Madrid solo es una batalla más en la guerra por cargarse al actual rector: Javier Ramos.

No es que este tuviese relación con el Instituto de Derecho Público donde Enrique Álvarez Conde hacía y deshacía a su antojo, de hecho, mientras que el primero pertenece al área de las telecomunicaciones, el director del centro que impartía el Máster en Derecho Público del Estado Autonómico ha desarrollado su trayectoria profesional en el ámbito de las Ciencias Jurídicas -al igual que el anterior rector, Fernando Suárez-, pero una crisis de este calibre serviría para forzar la salida de Ramos que, según explican fuentes docentes de la URJC a este diario, es el cometido de muchos de los que ostentaron el poder antes de su llegada al rectorado. Un cometido que viene gestándose mucho antes del 'caso Cifuentes'.

El "feudo" de Jurídicas

Salpicado por un escándalo de plagios, Suárez decide no presentarse a las últimas elecciones para regir en la institución pública. Prefiere aupar a Ramos, que vence a Rosa Berganza y toma posesión como rector el 3 de marzo de 2017. Sin embargo, la relación con su antecesor empeora al poco tiempo de ocupar el cargo según cuentan fuentes universitarias. "Ramos es honesto, jamás esperaba ser rector y está ahí por hacer las cosas bien, pero en el momento que dejó de seguir las directrices de Suárez y le recordó que quien mandaba ahora en la universidad era él, se desató la guerra", aseguran a 'Vozpópuli'.

Hasta que no ocupó el cargo de rector, el contacto de Ramos con el Departamento de Ciencias de la Educación, Lenguaje, Cultura y Artes, Ciencias Histórica-Jurídicas y Humanísticas y Lenguas Modernas, ubicado en el campus de Vicálvaro, había sido mínimo. Sin embargo, a medida que iba conociendo mejor a algunos de sus miembros -en total, pertenecen a él más de 200 integrantes, entre ellos Álvarez Conde y todos los profesores asiduos a impartir clase para los másteres del Institito de Derecho Público- decidió poner en marcha un programa de cumplimiento académico que abogase por la transparencia. Una iniciativa que sentó mal a más de uno de acuerdo a las mismas fuentes.

Oficina de transparencia

"Además del programa, Ramos quería crear una oficina que lo ejecutase, pero esta tenía que ser aprobada en el Consejo de Gobierno y le llegaron a amenazar si esta salía adelante. Decidió aplazar el debate hasta la siguiente reunión del Consejo, pero al estallar lo de Cifuentes, en la última sesión solo se habló del caso de los másteres", explican fuentes universitarias.

Sin la oficina en marcha, el equipo de Ramos habría decidido llevar a cabo una serie de reuniones con grupos de docentes para explicarles cuál era la visión del rector del presente y futuro de la URJC. Pero no pudieron pasar de la primera, que se celebró en Manuel Becerra y donde, según ha podido saber este diario, acudieron Pablo Chico de la Cámara,profesor que encomendó a la funcionaria Amalia Calonge modificar las notas de Cifuentes en su asignatura, y Enrique Álvarez Conde. Mientras que el primero "fue invitado" a la sesión, el segundo se habría acudido sin que nadie le llamara: "Se coló".

"Jurídicas es el feudo del antiguo rector y, aunque la mayoría de la gente que integra el departamento se limita a hacer bien su trabajo, hay toda una serie de acólitos que han estado chupando del bote y a los que se ha beneficiado directamente", aseguran fuentes conocedoras de la supuesta "guerra sucia" contra Ramos. Por otro lado, continúan, hay una gran mayoría "silenciosa" en toda la universidad que prefiere mantenerse al margen del conflicto y un grupo, dicen, que apoya al nuevo dirigente de la URJC porque "está tratando de limpiar la universidad, a costa, incluso, de su honorabilidad".

Moción de censura abortada

El 12 de marzo de 2018, Ramos da un paso al frente y decide cesar a la hasta entonces "todopoderosa" gerente general de la URJC, María Teresa Sánchez Magdaleno, "brazo derecho de Suárez" y que hoy cuenta con un expediente disciplinario por su presunta responsabilidad en la obtención de los datos del máster de Cristina Cifuentes en los que se basó la exclusiva periodística, según afirman a este diario. Fue entonces cuando los detractores de Suárez habrían intentado forzar una moción de censura contra el actual rector.

"Como consecuencia del cese, intentaron recoger firmas para llevar a cabo una moción de censura pero no no consiguieron las suficientes", señalan las mismas fuentes. La campaña de desprestigio hacia Ramos estaba en marcha y con ella, comenzaron a circular escritos entre el profesorado donde se le acusa, de acuerdo a fuentes docentes, de haber "burlado" la ley para construir y financiar un hangar de 1.500 metros cuadrados cuyo uso ha cedido durante 25 años a una empresa privada para que esta imparta cursos no universitarios. "¿Quién ordenó construirlo?", se preguntan las mismas fuentes. Y apuntan a que los intereses de Ramos no eran otros que la formación especializada del alumnado pero no en beneficio propio.

La 'sombra' de Suárez

Según aseguran quienes informan a este diario, detrás dl escrito del hangar estarían supuestamente Fernando Suárez y el círculo "que le queda", donde sitúan a vicerrectores y vicerrectoras de un puñado de Facultades, así como a directores de algunos departamentos que próximamente celebrarán elecciones. "A las elecciones a director del departamento que engloba a Ciencias Jurídicas se celebran el 25 de abril y solo van a contar con un candidato, Miguel Ángel Esparza, actual director y al que no se va a enfrentar nadie, ya que tiene los votos muy atados", aseguran a este medio.

Mientras diversas fuentes señalan a Suárez y a su entorno como artífice de la "guerra sucia" contra Ramos, él continúa alejado del foco mediático. Ni siquiera da clases. "Al año siguiente de ocupar un cargo académico, todavía se te aplican las reducciones que te correspondían, por lo que ahora no tiene descargas docentes", aseguran fuentes universitarias. Apartado de las aulas, pero presente en los testimonios de varios académicos. La sombra del ex rector aún parece abarcar los cinco campus de la URJC.