Covite pide a PP y Cs que no usen a las víctimas para hacer oposición

La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha reclamado hoy en San Sebastián al PP y a Ciudadanos que "no utilicen a las víctimas del terrorismo para hacer oposición" porque "no es ético, no es moral" y resulta "totalmente indigno".

Ordóñez ha hecho esta reflexión en el acto de presentación del libro "Memorias del terrorismo en España", coordinado por Raúl López Romo, durante el que se ha referido a las críticas realizadas por dirigentes de ambos partidos tras el traslado de dos presos de ETA a la cárcel de Basauri (Bizkaia) el pasado verano.

La presidenta de Covite ha recordado que esta decisión provocó "una gran polémica", si bien su colectivo avaló su "legalidad" porque, según ha dicho, "no tenían nada que ver con la política penitenciaria", ya que "eran acercamientos de tercer grado que los deciden los jueces de vigilancia penitenciaria".

Hay políticos que utilizan el tema de las víctimas para hacer oposición

"Fue muy polémico porque desgraciadamente hay partidos y políticos que utilizan el tema de las víctimas para hacer oposición y eso no es ético", ha dicho Ordóñez, para precisar a renglón seguido que se estaba refiriendo a Ciudadanos y al Partido Popular, "con la excepción del PP vasco" que, a su juicio, "fue mucho más prudente que su presidente", algo que, en su opinión, "también hay que poner en valor".

Por el contrario, ha alabado la actitud del Gobierno de Pedro Sánchez con las víctimas ya que "por ahora está cumpliendo su palabra" en este tema. "No tenemos nada que objetar y solo tenemos palabras de agradecimiento", ha dicho Ordóñez, antes de recordar que ya en la primera reunión que los afectados por el terrorismo mantuvieron con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, éste les prometió que "iba a tener transparencia" con ellos, que les iba a "informar", que los acercamientos "iban a ser estudiados de manera individual, y que iban a ser progresivos en el tiempo y en la distancia".

Nada que objetar al acercamiento de presos

"Luego, los últimos acercamientos que ha habido se han producido hace diez días; precisamente nos habíamos reunido antes con el ministro y nos los había comunicado. Entonces, mientras este Gobierno cumpla su palabra nosotros no tenemos nada que objetar", ha recalcado.

Tras recordar que "nunca" antes de ahora ningún Ejecutivo les había "informado" de este tipo de decisiones e insistir en que su colectivo no tiene "nada" que objetar a los traslados a cárceles "limítrofes" con Euskadi y Navarra, sí ha reclamado que antes de iniciar acercamientos a cárceles emplazadas en territorio de ambas comunidades los presos hayan iniciado previamente "el camino de la reinserción".